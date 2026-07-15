主視覺曝光！民進黨全代會周日登場授旗19戰將　黨內權力結構洗牌

▲民進黨全代會主題。（圖／翻攝官網）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨全國黨員代表大會本周日（19日）登場，民進黨今（15日）介紹，今年主題是「台灣好生活，團結拚未來」，黨主席賴清德提出的「福利國家，加薪、減稅、增福利、少負擔」施政方向出發，向國人宣示民進黨將持續推動台灣進步，並團結各界力量，攜手為台灣拚出更好的未來。

全代會也涉及黨內權力核心洗牌，包含中常委、中執委及中評委等中央黨職改選，593席全國黨代表將先選出30席中執委後，再從30席中執委選出10席中常委。

民進黨表示，賴清德總統與卓榮泰院長率領的執政團隊上任以來，在多項民調中獲得正面評價；民主進步黨在政黨支持度調查中，也多次名列國內主要政黨第一；台灣經濟更持續穩健成長，在出口、投資、就業及產業發展等各項指標皆表現亮眼，證明民進黨政府持續朝打造「台灣好生活」的目標穩健前進。

民進黨創黨40週年，也是台灣總統直選30週年，民進黨表示，本屆全代會開幕式規劃兩大主軸，首先回顧民主前輩一路走來，追求民主自由的奮鬥歷程，他們以一生投入民主運動，為台灣開創民主新頁，也一步步建立「綠色執政，品質保證」的招牌。這八個字，不只是民進黨的榮耀，更是每一位民進黨候選人始終放在心上的責任與提醒。

配合年底九合一選舉，民進黨說明，今年全代會也將展現民主傳承的精神。由民進黨提名的19位縣市長候選人，將從黨主席賴清德總統手中接下象徵責任與使命的戰旗，代表新世代政治工作者承接前輩對台灣、對人民的承諾與信念，象徵中央與地方攜手合作，與台灣人民共同拚出更好的未來。

民進黨說明，因應年底選戰，民進黨同步推出2026地方選舉官方網站，做為選戰的數位溝通平台，整合民進黨這次提名的縣市長候選人簡介、共同政見、各縣市長候選人政見、以及相關影音內容、選舉議題闢謠專區等資訊，方便民眾一次掌握選戰相關內容，深入了解民進黨提名候選人及各項政策主張；此外，在民進黨官方LINE@也新增「2026選戰專區」，提供支持者快速接收、分享選戰資訊的管道外，也要持續擴大與民眾的互動及溝通。

民進黨表示，本次主視覺象徵台灣在民主道路上持續前行，不同層次的綠色代表多元、自由與包容，也傳達民主之路將因為大家團結同行而越走越寬廣的意象。配合今年是創黨40週年，也特別設計以「大聲公」為意象的紀念Logo，象徵台灣的民主，擁有自由、多元的聲音。

民進黨指出，全代會開幕式也將安排黨旗進場儀式，由青年夥伴擔任旗手，象徵民主薪火相傳，展現民進黨在傳統中持續創新、在變動中堅持核心價值的精神，並以團結一致的信念，攜手打造台灣好生活、共同拚出更好的未來。