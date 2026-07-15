台鐵噁男伸手摸少女大腿內側！辯癲癇發作　還嗆：摸一下不要緊

▲台鐵狼伸鹹豬手辯「癲癇發作」，一句「摸一下不要緊」遭判刑。（圖／示意照與本案無關／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

50多歲黃姓男子2025年8月搭乘台鐵區間車時，涉嫌伸手撫摸鄰座未成年少女大腿內側，遭少女父親當場制止，黃男辯稱因癲癇發作，不知道發生何事，但少女父親及目擊乘客均證稱他當時神智清楚，還曾經回嗆「摸一下不要緊」。基隆地院審理後，不採信其辯解，依違反《性騷擾防治法》判處4個月徒刑，全案仍可上訴。

判決指出，黃男於2025年8月9日晚間9時許，搭乘台鐵4244次區間列車，與未滿18歲的少女小美（化名）及其父親相鄰而坐，當列車行經汐科站途中時，黃男突然將左手穿過小美側背包的背帶，撫摸其右大腿內側，突如其來的舉動讓小美當場嚇得驚慌失措、放聲哭泣。

小美父親察覺異狀後，立即伸手撥開黃男的手臂，並當場喝止。車廂內多名乘客見狀也紛紛伸出援手，有人通知列車長並報警，也有人遞上衛生紙安撫情緒崩潰的小美。列車抵達後，鐵路警察到場將黃男逮捕，並依法移送偵辦，檢方偵查後提起公訴。

法院審理時，黃男辯稱自己有癲癇病史，案發當時因癲癇發作導致全身無力、意識不清，不知道發生什麼事；辯護律師也主張黃男因疾病影響，欠缺犯罪故意，請求判決無罪。

不過，小美父親到庭作證表示，當時將黃男的手拉開時，黃男神情十分清醒，還以台語回嗆「摸一下不要緊」。此外，車廂內目擊乘客也證稱，黃男當時沒有出現昏厥、抽搐、癱軟等癲癇發作症狀，整體言行均與一般人無異。

法官綜合相關證據及證人證述，認定黃男犯案時並未處於癲癇發作狀態，其辯解不足採信，且犯後仍飾詞狡辯，迄今未與被害人達成和解或賠償損害，審酌犯罪情節及一切情狀後，依違反《性騷擾防治法》判處有期徒刑4個月，全案仍可提起上訴。