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Costco給超好？台灣員工自曝時薪漲幅　做7年「現在365元」

▲▼好市多黑五首日。（圖／記者林育綾攝）

▲好市多。（圖／記者林育綾攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）是大型企業，員工自然多。近日就有報導分享美國一位資深員工做了40年，退休帳戶累積超過100萬美元（約新台幣2920萬元），見證了Costco留才制度。就有網友好奇發問，「為什麼 Costco員工做40年都還不想退休？」話題引發討論。

《Entrepreneur》引述《華爾街日報》報導，該名資深員工在Price Club服務多年，1993年Price Club與Costco合併後，退休制度也由原本的退休金改為401(k)退休儲蓄計畫。他從門市停車場回收購物車的工作，做到自助結帳區監看員，並從當年時薪5.85美元（約新台幣171元），做到時薪32.9美元（約新台幣962元）。

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隨著多年持續投入，加上Costco股價一路攀升，自2008年至今累計漲幅超過2000%，該員工的退休資產大幅增值，跨過百萬美元。

台灣好市多7年員工「時薪180元→365元」

就有網友看完後，在Dcard好奇發問，「為什麼 Costco員工做40年都還不想退休？」貼文引發討論，「我佩服的是這句：『我想我適合的就是現在這個位置』，因為我不知道自己適合及想要什麼」、「40年？在我們公司比比皆是，餐廳望過去一遍雪白，還以為是養老院，我們公司已經60年了（號稱食品龍頭）。」

不過，也有人提到，台灣好市多的待遇雖好，但不能跟美國相比，「這是美國的Costco，美國很多公司對老員工很好，尤其是跨國大公司」、「美國很多人工作到六十幾歲都不敢退休，雖然退休金已經很多了，但是怕生一個病就破產，只能繼續工作用公司的醫療保險」、「台灣的話，公家機關、民生龍頭產業才可能有比較多年資40年以上的員工。」

貼文也引來台灣好市多的員工分享，「2019年剛進來（時薪）180（元）。今年慢慢熬，終於365了。」也有網友表示，「在台灣好市多服務40年的話，大概率也是能到最高層級每小時400時薪，這也屌虐一堆傳產了。」另外，目前台灣政府規定的法定最低時薪為 196元。

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