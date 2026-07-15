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難以置信「卓榮泰竟嗆台中搶快公布毒油」　黃國昌轟：真的可以下台了

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者劉耿豪攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者劉耿豪攝）

記者郭運興／台北報導

中聯油脂致癌油風暴延燒，今（15日）傳出上周行政院會討論相關議題，上演行政院長卓榮泰嗆藍營執政縣市的戲碼，卓榮泰不滿台中市率先公布問題油品流向，當面質疑台中副市長「為什麼要公告？為什麼要搶快」，引起議論。對此，民眾黨主席黃國昌痛批，真的難以置信，這竟然是行政院長說出口的話，地方政府用最快速度，請問有什麼問題？不然難道還要跟行政院一樣？「我再問一次：卓榮泰，你還要戀棧權位多久？真的可以下台了」！

黃國昌表示，媒體報導還原了上週四行政院院會的情形，卓榮泰對於台中市政府在7月2日率先公布中聯致癌油的流向感到不滿，質疑為何要搶快，自己看完後真的難以置信，這竟然是行政院院長說出口的話。

黃國昌表示，卓榮泰，是不是忘了2014年民進黨要求馬政府三天內公布3.3萬噸越南劣質油的流向？地方政府用最快的速度，保障民眾知的權利，請問有什麼問題？不然難道還要跟行政院一樣，事發兩個禮拜後，才說要再一個禮拜才能完成檢驗？

黃國昌痛批，面對食安風暴，卓榮泰不但處理的荒腔走板，還反過來要求地方政府不應該搶快，天底下有這種道理？「我再問一次：卓榮泰，你還要戀棧權位多久」？

▼ 黃國昌。（圖／記者劉耿豪攝）

▲▼ 黃國昌。（圖／記者劉耿豪攝）

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