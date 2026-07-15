日15歲女高中生「仙人跳」35歲男！　騙到旅館暴打搶財物

▲日本一名女高中生與另外2名少年聯手犯案。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／綜合報導

日本大分縣發生仙人跳事件，一名35歲男性上班族在網路上認識「女網友」，隨後相約在旅館見面，怎知抵達後，隨即遭3名未成年少年與少女毆打、狂踹臉部，使他當場鮮血直流、嘴唇撕裂，身上的手機也搶走。警方目前已將涉案的3名男女逮捕歸案。

根據《大分電視台》報導，大分縣警方調查指出，涉案的3名嫌犯均為未成年，分別為來自大分市的16歲少年、15歲女高中生以及來自福岡縣的17歲男高中生。

警方指出，這3名青少年事先在社群平台「X」上，創立虛假帳號偽裝成女性，並在網路上發佈「有沒有人想見面約會？」等暗示性貼文，藉此吸引受害者。而被害的35歲男性上班族看到貼文後不疑有他，主動與對方取得聯絡，並在對方的誘惑下，於6月30日晚間前往大分市內的一家旅館準備赴約。

不料，這群青少年早已在現場埋伏。當男子抵達旅館停車場時，3名嫌犯隨即現身並將他包圍。嫌犯們聯手毆打男子，甚至用腳猛踹男子的臉部，導致被害人當場嘴唇破裂、鮮血直流。

嫌犯們隨後搶走被害人身上的智慧型手機，並逃之夭夭。警方接獲報案後立刻展開追查，最終鎖定3名涉案少年少女，並將其逮捕歸案。但警方目前並未公開3人是否認罪。