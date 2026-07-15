260校使用到致癌油　分散全國7縣市「新北76所占最多」

▲國民黨立委林思銘15日在立法院財政委員會質詢教育部政務次長張廖萬堅。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者蘇靖宸／台北報導

「中聯油脂」致癌油案波及校園，教育部政務次長張廖萬堅今（15日）說，截至昨天止，直接使用到油品的有260所學校，分別是台北64校、新北76校、桃園13校、台中69校、台南13校、高雄14校、基隆11校，從幼稚園到大學都有；另，疑似使用受到油品影響的加工產品則共計861所學校及334所幼兒園，分布在20個縣市。

張廖萬堅、衛福部政務次長林靜儀上午到立法院財政委員會進行「政府食品安全管理機制、食安五環與校園食安預算執行及審核結果」專題報告。

根據教育部報告，食藥署在7月1日首次公布受影響油品及相關產品資訊後，教育部立即運用「校園食材登錄平台」比對全國學校食材登錄資料，掌握曾採購涉案廠商產品的學校名單，截至14日止，分布在7個縣市共260所學校使用，已全面停用；疑似使用受到油品影響的加工產品，共計861所學校及334所幼兒園，分布在20個縣市。

國民黨立委林思銘質詢時關切此事，張廖萬堅解釋，861校不是直接使用油品，而是使用衛福部公布的440項第二層次加工食品；260校則是指直接使用到那三家的（福懋、福壽、泰山）油品，現在已全面下架、更換，教育部也配合地方進行查封。



張廖萬堅表示，這些數字是教育部7月1日一接到通知後，馬上透過校園食材登錄平台，以擴大登錄方式，針對有疑似的油品類進行全部清查，一共有1385校；經查出來後，截止昨天止就是260學校，分別是台北64校、新北76校、桃園13校、台中69校、台南13校、高雄14校、基隆11校，從幼稚園到大學都有。

林思銘詢問，教育部是否協助學生家長對廠商提出民事告訴？張廖萬堅說，會！行政院消保處已指示消基會及消保協會等協助一般民眾，這兩單位也會配合學校，所以在法律責任底定後，教育部會協助受影響各縣市學校依法求償。