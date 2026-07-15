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門口見孩子被拖進教室「午休學狗爬」　北市幼兒園爆不當管教

▲▼北市幼兒園疑爆集體虐童，徐立信陪同家長召開記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲北市幼兒園疑爆集體虐童，議員徐立信陪同家長召開記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市某私立連鎖幼兒園疑發生集體虐童案，議員徐立信今（15日）陪同受害學生家長代表召開記者會痛陳，送小孩上課時驚見被拖行入教室，追問、要求看監視器後發現43起疑似不當對待事件、至少12名幼童受害，還發現要求學狗爬、呼巴掌等體罰行為，還有刻意孤立、強迫進食等，讓孩子心生恐懼。教育局表示，會加速調查，盡量在1個月內完成訪談並做出裁罰公告。

整起事件會曝光，竟是6月23日一名家長送小孩到幼兒園後，施暴的老師沒發現現場還有家長，就將一名女童單手拖拉進去。該名家長要求調閱監視器時，園方也推託，直到紙包不住火之際才提供，甚至在調查過程中又發現另一個班級竟也遭到施暴。

家長表示，在觀看監視器的畫面中可見，有多名幼童午休期間被要求在走廊學狗爬、蹲著走路近30分鐘，甚至有幼童被要求四肢跪地扭動維持近20分鐘；還有幼童被連同床墊拖出教室、摔落地面再甩回；被打頭、呼巴掌、捏、推;被單手拉扯衣領致跌坐；午餐時遭孤立不給用餐、分水果時故意跳過他的碗，或被強迫進食至乾嘔等。

家長指出，目前了解涉嫌施暴的教保員有2位，但從畫面中可見，其他成人在場也未制止，在一旁低頭滑手機。家長並提出身心觀察紀錄，指孩子陸續出現抗拒上學、夜驚與做惡夢、磨牙、反覆；其中一名家長甚至直言，幼兒園施暴狀況已影響孩子生長曲線，2、3歲的孩子半年都沒有長高。

也有家長表示，沒有父母希望在記者會說出這些，家長們透過很有限的監視器畫面，看見孩子被粗暴拉扯、打罵。更心痛的是，老師還刻意將孩子孤立在角落或昏暗走廊，不讓他準時吃飯、睡午覺。這個年紀本該是學習信任、學習同儕互動的年紀，孩子現在常問「爸爸你喜歡我嗎？」、「媽媽你有在生氣嗎？」

該家長現場向孩子告解，「爸爸媽媽對不起你，沒有發現你在第一線承受這些事情，答應你會慢慢把失去的安全感找回來，答應你爸爸媽媽會站出來守護正義」。

教育局學前教育科長楊鎮鴻說，市府非常重視這個案子，市長指示從嚴、從速、從重處理。教育局於6月26日收到通報，當周的周末即指示幼兒園將該行為人自6月29日起停止入園，依法7月2日送審查小組決議受理調查。

楊鎮鴻表示，監視器影像小組已看完兩班的影像，確實發現2歲班的教保員有不當行為，接著擴大清查後又發現3到5歲班的教保員也有不當管教，在7月14日要求該名教保員也停止入園。

楊鎮鴻說，接下來會請受害家長到局裡接受訪談，屆時會把影像給爸爸媽媽看。針對幼兒園延遲通報，已先裁罰3萬元，調查結束送認定委員會審議後，行為人最重可處終身不得擔任教保員，罰鍰6至60萬；負責人也會連帶裁罰，針對知悉未通報的其他人員如園長等，也會追究責任，裁罰3至15萬。後續會彙整公立、非營利幼兒園的缺額，協助小朋友轉園，16日晚上也會在幼兒園召開說明會說明調查細節。

媒體問到，目前的狀況，是否會符合揭露老師名字與學校名稱的條件？楊鎮鴻表示，依法裁罰後一定會公告在「全國教保資訊網」，包括負責人、老師及幼兒園名稱，一定會加速調查，盡量在1個月內完成訪談並做出裁罰公告。

對此，幼兒園方表示，針對不當管教案件，學校都會主動配合教育局、檢方調查；至於施暴的教保員部分，已按照教育局規定，該停職的都停職。

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