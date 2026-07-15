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公所員工撞2學童拒酒測！警未聲請強制抽血　鳳林分局認錯

▲▼電輔車遭撞零件散落一地，2名學生受重傷送醫急救。（圖／鳳林警分局提供，下同）

▲▼電輔車遭撞倒地，2名學生受重傷送醫急救。（圖／鳳林警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮萬榮鄉明利村2名鄉運會選手學童昨(14日)中午，騎著電輔車要去花蓮市練習，遭一輛廂型車撞成重傷，而駕駛陳男竟拒絕酒測，員警到場發現，陳竟是萬榮鄉公所約僱人員。學童家屬質疑，現在公所約僱人員都背景雄厚，上班時間竟然還喝酒，甚至酒駕開車撞人，希望鄉公所追究責任。對此，轄區鳳林警分局今天中午表示，警員第一時間的處理作為與規定不符，確有疏失，已立即調整職務，並追究相關主管幹部考核監督責任。

這起車禍發生14日中午近1點，11歲彭姓男童是鄉運跑步代表隊選手，當天與12歲、即將升國一的楊姓男童，騎電動輔助自行車正要去花蓮市明利國小練習，不料卻在萬榮鄉明利村花45鄉道上發生嚴重車禍，2名學童被撞電輔車體零件散落一地，車子幾乎全毀，救護車到場把傷者固定後抬上擔架送醫。

▲▼電輔車遭撞零件散落一地，2名學生受重傷送醫急救。（圖／鳳林警分局提供，下同）

警方初步調查，陳姓駕駛沿花45縣道由南往北行駛時，與兩名少年騎乘的電動輔助自行車發生碰撞，而警方到場要求陳姓駕駛接受酒測時，竟遭陳拒絕。

離譜的是，陳姓駕駛經查出具有萬榮鄉公所約僱人員身分，加上萬榮鄉目前還在堰塞湖黃色警戒，彭姓男童擔任里長的外公陳長旭質疑，「他為什麼要拒絕酒測？希望鄉公所查清楚查，陳性駕駛當時是不是在上班、有沒有涉及違規，必須釐清責任」。

▲▼電輔車遭撞零件散落一地，2名學生受重傷送醫急救。（圖／鳳林警分局提供，下同）

萬榮鄉鄉長梁光明今天上午受訪表示，由於這幾天因萬里溪堰塞湖安置撤離等等工作分不開身，昨天第一時間已由機要秘書代表去醫院探視受傷學生，打算今天再抽身親自慰問。肇事的陳姓同仁為短期約僱人員，才到職一個多月，任期到11月，因拒絕酒測本來就不對，已交考紀委員會審評革職處理，陳員是否酒駕尚待警方調查，一切依法秉公處理。

▲▼電輔車遭撞零件散落一地，2名學生受重傷送醫急救。（圖／鳳林警分局提供，下同）

肇事廂型車車頭撞毀。

鳳林警分局警方今天中午則表示，本案發生後，員警立即到場完成傷者救護、事故現場採證及交通疏導等處置，駕駛人當場拒絕接受酒精濃度測試，警方已依《道路交通管理處罰條例》第35條第4項規定依法舉發，並製作酒後駕車當事人觀察紀錄表，全程錄音錄影。本案屬致人受傷之交通事故，為釐清案情及兼顧證據保全，本分局已報請台灣花蓮地方檢察署聲請鑑定許可，依法辦理強制抽血採證，全案持續依法偵辦中。

警方強調，處理員警第一時間未即時報請檢察官聲請鑑定許可，以進行辦理強制抽血採證，處理作為與規定不符，確有疏失，本分局已立即調整處理人員職務，並追究相關主管幹部考核監督責任，同時全面檢討並強化交通事故及酒駕案件處理機制，落實標準作業程序，避免類似情形再次發生。

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