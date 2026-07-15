法國本屆首次落後「明顯慌了」！他嘆：穆巴佩就是過不了亞馬爾

▲西班牙亞馬爾（左，Lamine Yamal）與法國姆巴佩（Kylian Mbappé）。（圖／達志影像／美聯社）



記者施怡妏／綜合報導

2026年世界盃四強賽，法國隊以0比2不敵西班牙，無緣連續3屆闖入決賽。粉專「體育大叔」分享，西班牙也再次證明「得中場得天下」，零封了火力強大的法國，而4年前法國球星姆巴佩（Kylian Mbappé）在決賽踢進3球，這次則是0進球的尷尬場面，直呼「穆巴佩，就是過不了亞馬爾」。

法國在世界盃賽事首度落後 明顯慌了



[廣告]請繼續往下閱讀...

知名粉專「體育大叔」分享，比賽上半場第22分鐘，法國球員在禁區內不慎踢到亞馬爾（Lamine Yamal），讓西班牙獲得12碼罰球並率先進球，這也是法國在本屆世界盃首度落後。「體育大叔」指出，法國失球後積極尋求進攻，但中場節奏仍被西班牙掌握，始終難以順利組織攻勢。下半場第58分鐘，西班牙再進1球，最終零封法國。

這也是西班牙自2010年後，再次晉級世界盃決賽，上一次闖進決賽時最終拿下冠軍。法國則繼2024年歐洲國家盃4強及隔年歐國聯之後，再度在重要賽事敗給西班牙。

體育大叔指出，法國在本屆世界盃以6連勝晉級4強，6場比賽合計攻進16球、僅失2球，平均每場淨勝對手2.33球，除了面對巴拉圭時以1比0險勝，其餘比賽都順利擊敗對手，「但這樣強大的法國，還是過不了西班牙」。

穆巴佩未進球還拿到黃牌



法國穆巴佩、登貝萊（Ousmane Dembele）、奧利塞（Michael Olise），組成的豪華三叉戟，在今年世界盃總共進了13球、送出10次助攻，體育大叔感嘆「但法國無法突破中場，三叉戟攻擊力再強也是枉然。」

面對西班牙防線的嚴密包夾，姆巴佩難以組織有效進攻，比賽尾聲更因心態失衡，在爭搶球權時對門將西蒙（Unai Simón）犯規領到黃牌。

穆巴佩本場未能進球 對亞馬爾再度落敗

體育大叔表示，穆巴佩才27歲，還有很多屆世界盃，但他對上才剛滿19歲的亞馬爾，已連續6場在「輸球就出局」的比賽中落敗，「也就是說，穆巴佩已連續6次被亞馬爾送回家了。他只能祈禱，以後在世界盃，不要再對上亞馬爾的西班牙了。」