中國高材生赴日狂抓「百隻保育瀕危龜」　看守所痛悔：眼裡只有錢

▲主要分布於日本沖繩本島北部的「日本地龜」（琉球山龜）。（圖／日本國文化廳）

記者羅翊宬／編譯

日本沖繩縣警方去年10月破獲走私案，4名中國籍嫌犯非法獵捕百餘隻瀕危物種「日本地龜」，謊稱是餅乾企圖郵寄至香港。20多歲主嫌「李文」（化名）在看守所受訪坦言，因金錢壓力被同夥誘惑而犯案。他透露，該瀕危物種在黑市單隻最高能賣到57萬日圓（近新台幣12萬元），驚人的暴利讓他深陷泥淖而無法自拔。

黑市單隻暴利破12萬！生技高材生竟妄想「基因雜交」



根據日媒《沖繩時報》，遭中國籍嫌犯違法盜獵的「日本地龜」（又稱琉球山龜）為日本國家天然紀念物，主要分布沖繩本島北部、久米島、渡嘉敷島。在中國傳統，烏龜與龍、鳳凰、麒麟並列為「四靈」。

李文受訪時透露，日本地龜的頭部與背部甲殼的紅橙斑紋象徵幸運、繁榮與長壽，在黑市極受歡迎，單隻成交價達38萬至57萬日圓（約新台幣8萬至12萬元）。

李文在中國江蘇省蘇州市某所理科大學主修生物科技，專攻DNA研究。他透露，因中國市場偏愛圓滾滾的龜殼，他當初甚至動起歪腦筋，企圖將日本地龜與同樣盜獵來的「食蛇龜」（八重山黃緣盒龜）進行雜交，計畫培育出兼具鮮豔色彩與圓潤外型的新品種，在黑市大撈一筆。

▲「食蛇龜」（八重山黃緣盒龜）。（圖／日本國文化廳）

生技高材生變「躺平族」 一時糊塗淪階下囚

回顧墮落之路，李文2022年畢業後在香港製藥廠工作，但因攸關人命等高壓環境而讓他身心俱疲，未滿一年便辭職。失業後他因養龜興趣結識同夥，在對方的煽動與金錢誘惑下，因經濟壓力一時糊塗而跨越法律紅線。

在那霸看守所受訪時，李文凝重地懺悔，「我當時滿腦子只想到錢，根本看不清周圍。我把烏龜當成發大財的工具，完全失去客觀審視自己的機會。一旦開始犯罪就無法回頭，當時的我真的很不對勁。」

他的掙扎宛如中國因競爭激烈而失去動力的「躺平族」，也像極了日本因高額報酬誤入「暗黑打工」的迷惘青年。

庭上「立誓三指」洗心革面 浪子回頭改跑外送

這起案件也讓李文家人心碎！他50多歲的母親特地赴日探監，自責沒能給孩子健康的傾訴環境。懂事的李文當年是為了替經商欠債的父親減輕負擔，才放棄考研究所的機會前往香港打工，怎料卻落入深淵。

法庭上，李文在臉部旁豎起左手三根手指，以中國傳統手勢立誓，「無論是在日本還是中國，我都絕對不會再染指犯罪，我會嚴格要求自己。」

判處緩刑遣返回國後，李文立刻更換電話切斷與同夥聯繫。目前他一邊跑外送、一邊積極尋找新工作，期盼能洗心革面、重新做人。