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賴清德訪基隆體驗挖竹筍　童子瑋：讓基隆農業持續扎根

▲賴清德體驗挖竹筍訪市民農園 童子瑋：讓基隆農業持續扎根。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲總統賴清德（右）參訪基隆市泰安市民農園認養中心，並親自體驗採挖竹筍。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

總統賴清德昨天（14日）上午蒞臨基隆，參訪泰安市民農園認養中心，並親自體驗挖竹筍、了解市民農園運作情形。基隆市議長童子瑋全程陪同，也在臉書上發表，這是第一次有總統蒞臨市民農園認養中心，代表中央對基隆農業、食農教育及地方永續發展的重視，他未來也會跟中央大力合作，讓基隆農業持續扎根。

童子瑋表示，提到基隆很多人都直覺想到港口跟海鮮，但其實很多人不知道，基隆也是北台灣重要的綠竹筍產區。上個月他也曾到七堵面桶寮，跟著農友一起挖竹筍，親身體驗後更能理解，餐桌上的每一口，都是土地與農民共同努力的成果，也更應該被珍惜。

▲賴清德體驗挖竹筍訪市民農園 童子瑋：讓基隆農業持續扎根。（圖／記者郭世賢翻攝）

童子瑋提到，他也開玩笑跟總統「嗆聲」，說基隆的農產品質不會輸給台南，賴清德總統則在致詞時說，當市長就是要有這種魄力，不管千山萬水，永遠都是故鄉的最好。童子瑋說，這也是他心裡想的，一定要把最美的基隆行銷出去、讓全台灣都看見。

童子瑋指出，城市要發展，也要保留與土地共好的價值。泰安市民農園正是基隆食農教育的重要基地，讓市民親近土地、認識農業，並透過耕作與收成學會珍惜食物。未來也會持續支持食農教育、地方農業及休閒農業發展。

▲賴清德體驗挖竹筍訪市民農園 童子瑋：讓基隆農業持續扎根。（圖／記者郭世賢翻攝）

賴清德表示，農業對國家發展至關重要，政府會持續建立農民社會安全制度，推動農民健康保險、農民職業災害保險、農民退休儲金、老農津貼及農業保險，以制度性方式保障農民權益，並鼓勵青年投入農業。

賴清德指出，稍早聽到童子瑋提到基隆平地較少、主要多為山坡地，但農產品品質優良，也品嘗到七堵竹筍料理，風味鮮甜、令人印象深刻。總統也歡迎基隆到總統府設攤，行銷七堵竹筍等優質農產品。

賴清德強調，農業攸關糧食安全，政府有責任照顧農民。行政院也從今年7月起調升國民年金及老農津貼，讓農民獲得更完善照顧。童子瑋表示，相信中央、地方與農友攜手努力，一定能讓基隆農業持續扎根，讓土地孕育更多希望。

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