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規格戰白熱化　傳 Android 新手機三鏡頭全是「2億畫素」

▲▼ OPPO,Find X9 Ultra,FINDX9Ultra,X9U 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲OPPO Find X9 Ultra 就主打兩顆 2 億畫素鏡頭。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者黃肇祥／綜合報導

Android 手機規格戰愈演愈烈！vivo、OPPO 相繼推出雙 2 億畫素的旗艦手機後，據傳下一步將邁入三顆主鏡頭全是 2 億畫素的戰場，OPPO 最快有望在新一代 Find X10 系列率先出擊。

爆料客數碼閒聊站消息透露，OPPO 目前正在測試一款 Find X10 Pro Max 的工程機，核心的三顆主鏡頭全部採用了 2 億畫素。另外，OPPO 可能還會保留額外的原色真彩鏡頭，用於確保影像的色彩自然還原。在關鍵的感光元件方面，主鏡頭為 1/1.3 吋、超廣角則為 1/1.5 吋，再搭配 1/1.3 吋的潛望式長焦相機。

此外，Find X10 Pro Max 還將搭載台積電 2nm 製程的天璣 9600 Pro 晶片，以及 6.89 吋 LTPO OLED 螢幕，具備 2K 解析度、144Hz 更新率以及 BT.2020 廣色域，整體規格面向超旗艦市場。不過目前新機仍處於測試階段，最終是否包辦以上規格仍有變數。爆料指出，Find X10 Pro Max 有望在 9～10 月之間，與其他 Find X10 系列一同登場。

高畫素不等於高畫質，但也絕非噱頭

相信許多讀者都已經知道「高畫素不等於高畫質」，那為何現在智慧手機品牌仍持續主打高畫素呢？主要在於滿足「無損變焦」的焦段需求。由於手機普遍搭載定焦鏡頭，連續變焦的模組相對佔空間，在畫質與其他規格上必須有所取捨。為了填補各鏡頭之間的焦段空缺，就可以藉由兩億高畫素保留大量細節的優勢，透過局部裁切達到無損變焦的效果。此外，高畫素還有利於進行像素合併，能將附近多個小像素合而為一，提升感光能力，強化夜間與低光拍攝的效果。

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