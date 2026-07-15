7-11會員可綁Apple錢包　嗶1次完成「付款、積點、存發票」

▲7-11推出將uniopen會員卡加入「Apple錢包」，使用Apple Pay可一次完成付款、會員累點、發票存載具3個動作。（圖／資料照）

記者林育綾／綜合報導

在超商結帳常常要報會員、打開錢包或行動支付、刷載具，7-ELEVEN 即日起可將uniopen會員卡加入「Apple錢包」，搭配Apple Pay 付款時，嗶一次就能同步完成「付款、OPENPOINT累點、電子發票存入」3個動作，不必在收銀台前手忙腳亂，讓結帳流程更加便利。

7-ELEVEN表示，過去消費者結帳時，往往需要依序報電話或出示會員條碼、切換付款工具，再存入電子發票，除了增加等待時間，也有人擔心個資曝光風險。

▲「uniopen會員」可綁定Apple錢包，門市消費支付、累點、存發票，嗶一次就搞定。（圖／業者提供）

如今將uniopen會員卡加入「Apple錢包」，搭配Apple Pay付款，即可自動帶入會員身分，嗶一次就同步完成「付款、OPENPOINT累點、電子發票存入」3個動作，也同樣能使用OPENPOINT點數折抵消費，1點折抵1元。

未持有信用卡的會員，也可將uniopen會員卡加入Apple錢包，透過會員卡完成OPENPOINT累點及電子發票存入，滿足不同消費者的使用需求。

●「uniopen會員卡」加入「Apple錢包」3步驟：

1. 開啟OPENPOINT APP首頁，點選右上角「我的條碼」。

2. 點選下方「會員卡加到Apple錢包」。

3. 點選「加入Apple錢包」，即可完成會員綁定。

★萊爾富

萊爾富持續推廣Hi-Life VIP APP，主打一鍵啟動「iPASS MONEY」功能，消費者不用另外切換APP，即可直接在Hi-Life VIP APP內完成付款，提升結帳便利性。

此外，萊爾富攜手iPASS MONEY推出長期回饋優惠，即日起至2026年12月31日止，於全台萊爾富門市消費，使用iPASS MONEY並綁定聯邦銀行信用卡付款，可享不限金額「筆筆現折10%」優惠，等於每次消費都至少9折，部分指定商品除外。