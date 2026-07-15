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最近莫名想哭、心好累？3星座水逆大卡關　快用一招自救

▲▼忙碌,上班族,工作。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲7月14日巨蟹新月強碰水逆！3大星座慘變重災區，專家曝這天起需立刻進行心靈除濕。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者張芳瑜／綜合報導

台灣的七月，高溫與午後雷陣雨交織出的悶熱潮濕，常讓人肌膚黏膩、心情也莫名暴躁。每到這種走在路上都像在洗三溫暖的季節，大腦彷彿也跟著氣溫一起當機，工作效率低落、情緒起伏不定，甚至連日常保養和穿搭都提不起勁。面對這場生理與心理的雙重考驗，我們需要的可能不只是冷氣和冰飲，而是一場徹底的「心靈除濕」。根據國外網站《Bustle》的星象社群與流行趨勢顯示，這波讓大家集體產生共鳴的焦慮與混亂，其實與正在天天空上演的星象風暴息息相關。

水逆＋巨蟹新月夾擊！這波「黏膩感」避不掉

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這波自六月下旬開始的水星逆行，恰逢太陽、月亮與水星同時匯聚在感性細飪的巨蟹座。對於生活在步調緊湊、通勤高壓環境下的台灣人來說，這股「水元素」的過度氾濫，就像梅雨季般黏滯。新計畫推動得慢條斯理，過去未解決的舊帳、猶豫不決的決定又在此時回頭敲門，讓人卡關卡到心好累。

不過，7月14日的「巨蟹新月」正是一台為這場心靈濕氣準備的除濕機！雖然新月與代表紀律和壓力的土星產生了相位拉扯，提醒我們不能躲進粉紅泡泡裡逃避現實，但這也是一個最好的契機，讓我們藉由審視過往的經驗，重新拉出清晰的生活骨架、排定長期的抗壓計畫。

以下「三個星座」首當其衝，需要特別注意這段時間的自我調適：

牡羊座：卸下強韌防備，給疲憊心靈來場「無負擔深層保養」

習慣在職場上橫衝直撞、像台灣夏日豔陽般耀眼的牡羊座，這次新月直擊你們內心最深處的安全感防線。那些平時被壓抑的脆弱和過往的敏感記憶，可能會因為某些突發事件被觸發。

這時候，別再硬撐著當鐵人，試著像面對海島型敏感肌那樣，給予自己最溫柔、最無負擔的自我關懷。唯有誠實面對心底的不適，才能真正重建安穩的情感基礎。

巨蟹座：告別認同迷霧，勇敢展現最真實的「法式優雅自我」

新月就發生在你們的本命宮，對巨蟹座而言，這是一場靈魂的蛻變期。近期你們可能常感到迷茫，甚至在人際關係中懷疑自我、沒安全感。

別擔心，這就像是皮膚正在經歷健康的代謝週期。請學會放手那些「別人期望你成為的模樣」，大膽接納自己不完美卻最真實的面貌，找回那份從容、自信的內在主控權。

摩羯座：關係大掃除，重新拿捏人際交往的「清爽邊界感」

新月點亮了摩羯座的親密關係宮位。一向務實、習慣默默承擔責任的你們，是時候好好檢視與伴侶或親密夥伴之間的溝通盲點了。

關係中是否有那些積壓已久、如同夏日霉味般的隱憂？是否有不想再扮演的勉強角色？藉由這次新月的力量，誠實與對方開啟深層對話，為彼此的相處模式重新設定清爽、健康的邊界。

台式夏日專屬的「五感除濕提案」

面對這波星象帶來的感性衝擊，最實用的應對方案就是將「能量具象化」；建議在這段期間，選用含有絲柏、雪松或苦橙葉等木質調精油進行空間擴香，這些帶著穩定、土象力量的香氣，能有效安撫巨蟹新月的過度敏感。

同時，不妨趁著週末為居家環境進行一場徹底的斷捨離，丟掉過期保養品與不再穿的衣物，將這股新月能量轉化為實際的物理秩序。當空間變得清爽，心靈積累的濕氣與煩躁自然也能一掃而空！

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