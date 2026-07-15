鬍鬚張被點名用到致癌油　業者：第一時間封存並停止使用

▲北市再追17家受中聯問題油品影響的業者，已要求下架，另對17家使用泰山產品的連鎖業者也預防性下架。（圖／台中食安處）

記者黃士原／台北報導

台北市政府持續追查中聯油脂公司大豆沙拉油檢出苯駢芘事件，再新增追查17家下游業者，其中包含知名連鎖品牌鬍鬚張、海霸王、添好運。對此，鬍鬚張發出聲明稿表示，經內部清查確認，已於第一時間完成相關油品封存並停止使用。

台北市府昨日表示，依據台中市食安處提供的第4、第5批問題油品資料，再新增追查17家台北市下游業者，並要求相關業者依照食藥署規範，立即完成問題產品全面下架，這些業者包含鬍鬚張、海霸王、添好運、貳樓。

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▲泰山官網公告出貨至北市的17家連鎖業者，北市全面預防性下架。（圖／台北市衛生局）

針對縣市政府衛生局公布大豆沙拉油苯駢芘事件，鬍鬚張今日發出聲明稿表示，經內部清查確認，門市油炸產品曾使用主管機關公告預防性下架之油品，基於食品安全與品質把關原則，鬍鬚張已於第一時間完成相關油品封存並停止使用。

鬍鬚張強調，目前全台門市已全面更換為安全合格油品，現行供應餐點皆使用符合現行法規及檢驗規範之油品，請消費者安心食用。鬍鬚張長期向國內合法且具信譽之油品供應商採購，所有原物料皆依規定查驗相關檢驗文件。本次事件涉及供應商提供之油品遭主管機關公告預防性下架，對於因此造成消費者疑慮，本公司深感遺憾，並致上誠摯歉意。

貳樓表示，基於食品安全與消費者安心考量，已於7月3日起預防性更換所有泰山油品，目前將全力配合相關主管機關指示，採取周全對應措施，持續嚴格把關食材與供應鏈管理，提供消費者安心的用餐品質。添好運則表示，已經全面停用並做預防性更換。

點點心指出，秉持食安原則，已在第一時間進行全面清查，針對該廠供應之油品，皆已全面停用下架，改採其他合格供應商油品，包含美食家與鼎冠等品牌，以確保顧客用餐安全與品質無虞。