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「祈禱現世報」！陳喬恩在微博「痛斥廣東虐狗案」…秒遭刪文

▲陳喬恩。（圖／翻攝自微博）

▲陳喬恩。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

廣東揭陽四名小六生虐死流浪犬旺旺一家事件（以下簡稱，旺旺事件），連日引起眾怒。四名男學生以棍棒毆打一隻母狗旺旺及三隻幼犬，還用汽油淋在旺旺身上並點火，導致四隻狗慘死。相關影音、貼文等遭中國各個社群平台封殺。台灣女星陳喬恩14日下午也在微博為旺旺事件發聲，更直言「祈禱『現世報』」，不過該篇文隨即也遭到微博刪除。

▲陳喬恩替廣東虐狗事件發聲。（圖／翻攝自微博）

▲陳喬恩替廣東虐狗事件發聲。（圖／翻攝自微博）

陳喬恩在微博引用相關貼文並寫下，「就只是6個字未滿十四。對生命的意義、正義、良知、公道、責任、法治在哪裡？」

她在文末寫道，「這種時候，只能無奈，但真心相信並且祈禱～『現世報』存在的意義！！」字裡行間透露出對此事發展的無奈及失望。不過該篇文，過沒多久就遭微博官方刪除了，而先前中國男星杜江也為此發聲，也遭微博官方刪文。

▲▼陳喬恩時常在社群上分享愛狗貓的日常。（圖／翻攝自微博）

▲▼陳喬恩時常在社群上分享愛狗貓的日常。（圖／翻攝自微博）

▲▼陳喬恩替廣東虐狗事件發聲 遭微博秒刪文。（圖／翻攝自微博）

不少網友對此表示，「還是那句話，沒有動保法就不要用搜救犬、導盲犬等為人類服務的犬種」、「我的天…為什麼又被摀嘴了啊？什麼情況」、「未滿14歲都這麼殘忍，不敢想滿了14歲是什麼樣子」、「狗有什麼錯啊」、「垃圾微博」、「未成年不是作惡的擋箭牌」。

▲▼廣東4名小六生虐死4隻流浪犬。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼廣東4名小六生虐死4隻流浪犬。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼廣東4名小六生「虐死4隻流浪犬」。（圖／翻攝自微博、小紅書）

影片中，其中一名男學生用鐵絲套住狗媽媽的脖子拖行，另外幾人手持棍棒一路猛敲數十下，疑似由於護崽天性，狗媽媽並未逃跑和反抗，被打得血肉模糊，一窩幼犬也被棍棒打死。最終，施暴者倒汽油後點火焚燒，狗媽媽在痛苦哀嚎中被活活燒死。

官方僅以立案調查對此事暫時畫上句點，不過眾人的怒火卻遠遠無法平息，網友們紛紛肉搜出四名男學生的姓名學校班級、家庭背景、父母工作地點等等。

▲旺旺生前的模樣。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲旺旺生前的模樣。（圖／翻攝自小紅書）

網友指出，狗媽媽名叫旺旺，平時性格溫和親人，6月中旬產下寶寶後，同月28日就遭到小六生的毒手，在此之前，旺旺因被該群男學生毆打過，不斷換地方保護三隻幼犬，怎料卻再度遭到毆打，旺旺為了保護幼犬無法逃離現場，最終慘死在廢墟。

【延伸閱讀】

廣東4名小六生「虐死4隻浪浪」　火燒狗媽媽還用棍棒打死幼犬

廣東4名小六生「虐死浪浪一家」！網曝同村為挑釁「又燒死3貓」

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