南投「幽靈貨車」衝路口撞店家！多車閃過　烏龍駕駛身分曝

記者高堂堯／南投報導

一名男子13日駕駛小貨車行經埔里鎮桃米巷和中潭公路口，於路邊暫停下車時卻未熄火且未拉手剎車，致車輛緩緩向前滑行、橫越穿梭過車流量不小的路口，撞擊馬路對面的商店圍牆才停下，所幸無造成任何人車損傷。

▲印尼籍男子路邊暫停下車時未熄火且未拉手剎車，致車輛滑行橫越台21線T字路口、撞擊商店圍牆。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

埔里警分局指出，警方於13日下午4時56分許獲報前往台21線桃米路段處理交通事故，現場發現一台白色小貨車車頭撞上該處一家甕仔雞餐廳外牆，造成鐵皮、鋁窗框皆凹陷毀損；經調閱路口監視器畫面查看，該輛肇事車原停於該T字路口對面的全家便利商店旁，卻在無人駕駛之下開始向前滑行「闖紅燈」、橫越偌大的T字路口，一路驚險閃過多部大小車輛、直到撞擊受害店家才停下，所幸沒有撞上其他人車。

警方詢問該車44歲印尼籍男性駕駛後，確認其於路邊暫停、下車時，未將引擎熄火，也沒拉起手剎車，才釀成這起烏龍車禍，經查該男子還是失聯移工，依法帶返調查，並依規定實施酒駕及毒駕檢測，結果均為陰性，無酒駕、毒駕情事；後續經通譯協助製作筆錄，該名男子供稱是開雇主妻子的車上路肇事，全案依違反《入出國及移民法》及《就業服務法》移送偵辦，詢後已解送移民署專勤隊依法續處。

埔里分局呼籲，駕駛人停車時應確實熄火、拉緊手剎車，並確認車輛已妥善固定，切勿因一時疏忽導致車輛滑動釀生事故；另切勿非法聘僱或容留失聯移工，以免觸法受罰。