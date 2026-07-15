號召青年對焦未來改變南投　南投縣府交流工作坊開放報名

▲▼南投縣政府舉辦青年交流工作坊，號召大家對焦未來改變南投。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／南投報導

許多年輕人對公共事務有許多觀察與想法，卻往往缺乏一個能自在交流、安心表達的平台，南投縣政府因此推出「青年有話大聲說—聲量全開・對焦未來」青年交流計畫，在8月、9月各辦一梯次，即日起開放報名，8月2日截止，號召青年共同參與地方議題討論，用聲音對焦未來、以行動改變南投。

青年交流工作坊將透過分組討論、議題交流及專家回饋，聚焦公共議題、提出具體想法，並共同討論青年事務諮詢機制，作為後續政策精進的重要參考，邀請18歲以上、45歲以下青年，一起聊教育、談就業、想地方創生，把對南投的期待化成具體行動。

招募對象除設籍或居住在南投縣青年外，也歡迎在南投就學、就業，或曾參與南投縣政府相關青年計畫或公共參與活動者報名參加，即使非設籍南投，只要對南投公共議題與地方發展有關注及參與熱忱，也都歡迎加入討論行列。

活動預計錄取40人，並設有性別保障名額，以及原住民族與新住民保障名額，希望促進多元觀點交流，讓不同背景的青年都能擁有發聲機會。完成兩場次工作坊者，除可獲得客製紀念鋼筆、限量造型悠遊卡，還有機會帶走紫南宮錢母、特別禮品及抽中AirPods 4等好禮。

第一場工作坊，8月22日（六）10:00－16:00，第二場9月19日（六）10:00－16:00，地點在南投市多功能綜合大樓1樓，線上報名，網址：https://forms.gle/qC49b77RzSNUi8K56。