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無人機產業界：沒穩定足夠訂單無法擴大產能　資安規範寫死缺彈性

▲▼總統賴清德出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」。（圖／總統府提供）

▲台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師。（資料照／總統府提供，下同）

記者陶本和／台北報導

行政院提出的「國防自主無人載具採購特別條例」，與國民黨、民眾黨版本明（16日）將在立法院的經濟委員會進行審查，不過，產業界最關心的核心問題，在於未來有沒有足夠的訂單。一位無人機產業的業者表示，產業界期望的，是看得到的規模、算得出時程的長單，大家才能安心擴充產線；另外，在資安規範上，如果標準寫死，恐怕會缺乏彈性而跟不上產業狀況。

政院的版本聚焦在國防強化所必須的濱海監偵型無人機、濱海攻擊型無人機、小型自殺無人艇三項裝備，列出項目和需求，而關於產業扶植的部分，也另由經濟部編列約442億元的「無人載具產業發展統籌型計畫」處理，研發補助、測試場域、國際認證都放在計畫中。

產業界期望：看得到規模、算得出時程的長單

對此，一位中部地區的無人機產業人士受訪表示，條例給訂單、計畫建產能，這樣子一目瞭然，戰力形成與產業發展齊頭並進；不過，對照在野黨的版本，他認為，沒有明確提出三型無人載具的採購規模，其實會讓業者們的不確定性增加。

國防安全研究院先前就提醒，預算穩不穩定，才是產業投資與否的關鍵，而不是條文寫得多細。特別預算一次編列、金額確定，廠商知道未來幾年有多少單，才敢一次把產能開起來。

業者表示，舉烏克蘭無人機產業為例，3年內從幾乎零產能做到年產逾500萬架，靠的就是政府釋出大量、穩定的訂單，把產能一次催出來。政院版規劃的21萬架（艘）規模，能不能比照這個速度形成，關鍵在於訂單能不能一次到位。

這位業者說，國民黨版在產業條文上寫最多，例如國產化規定與目標，聽起來像是逼著產業自立，但問題是「又沒有訂單，業者怎麼去投資產線和技術？」

他強調，目前專用晶片仍是台灣無人機供應鏈最薄弱的一環，多數廠商還沒有自行設計、生產晶片的能力，如果門檻訂得太高又寫進法律，一旦供應鏈跟不上，未達標的採購案恐怕就得卡住，建軍進度和廠商投資信心一起賠進去。

▲▼總統賴清德出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」。（圖／總統府提供）

資安規範令產業界無所適從　寫死標準恐跟不上產業狀況

業者進一步提到，在野黨的版本中的資安規範也令大家無所適從，例如美國國防部的Blue UAS採取名單制，通過審查就上榜，供應商換了、威脅變了、技術升級了，隨時都可以更新。

他說，台灣的雷虎科技在2025年9月拿到這張認證，是國內第一家，國民黨版卻把五類禁用零組件與供應鏈認證直接寫進法律條文，若供應鏈風險的變化快過修法速度，寫死的標準恐怕跟不上產業狀況，費時修正法律條文的過程將會貽誤時機。

對於無人機產業與傳統國防工業的不同，業者表示，講究的是快速試錯、快速迭代，美國國防部長赫格塞斯在2025年7月的備忘錄裡，把小型無人機重新歸類為「消耗品」，理由是「應該便宜、可快速更換」。

他表示，美國的DIU、Replicator計畫，烏克蘭的Brave1機制，都有「快速失敗、快速修正、大量補充」的特色。但當前法案中逐案審查、層層認證加上國產化查核，對原本就數量有限、又可能被中國市場排擠在外的國內廠商而言，恐怕只會讓門檻更高、意願更低。

業者強調，台灣的產業界要的其實不多，看得到規模、算得出時程的長單，才會讓他們安心擴充產線、投資研發，最終強化台灣無人機產業的競爭力。

▲▼總統賴清德出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」。（圖／總統府提供）

本文作者

陶本和

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