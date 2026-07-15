兩岸中秋包機再推直航？　 國台辦喊話綠營順應民心：取消不合理限制

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

台灣商業總會理事長許舒博證實已向台灣民航局申請兩岸中秋包機，暫定昆明、西安航線，由大陸東航承飛，並稱陸委會傾向「先包機、後直航」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（15）日做出正面回應，列舉數據指出今年上半年兩岸空中客運直航旅客已達313.78萬人次、同比增長15%，展現出無比旺盛的市場需求。朱鳳蓮重申，大陸方面積極推動全面恢復兩岸空中直航正常化的態度是一貫且明確的，並隔空向台灣方面喊話，應順應民心、正視現實需求，盡快取消對兩岸航空運輸的不合理限制。

《東森新媒體ETtoday》記者提問，「台灣商業總會理事長許舒博近日稱，他有向台灣民航局申請兩岸中秋包機，大約1個月前已經送審，目前暫定昆明、西安兩條航線，由大陸東方航空公司承飛，預計9月啟動。請問國台辦是否掌握相關進度？許舒博稱陸委會主委傾向先從『包機』形式推動，再進一步討論常態化直航，雖然與大陸方面主張全面恢復兩岸常態化直航有落差。請問國台辦如何評估台灣方面『先包機、後直航』的階段性策略？」

朱鳳蓮指出，兩岸空中直航是聯結兩岸同胞親情、暢通經貿文化交流的重要空中紐帶，承載著民眾往來的迫切需求。今年上半年，乘坐空中客運直航航班往來兩岸的旅客達313.78萬人次，同比增長15%，充分印證兩岸直航市場的旺盛需求和兩岸民眾往來的強烈意願。

朱鳳蓮指出，「我們積極推動全面恢復兩岸空中直航正常化，這個態度是一貫的、明確的。」

朱鳳蓮最後強調，希望台灣方面正視兩岸空中客運直航的現實需求，順應民心，盡快取消對兩岸航空運輸的不合理限制，由兩岸航空公司根據市場需求自主安排航班計劃。