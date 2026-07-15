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Uber Eats開放外送員「即時提領報酬」　接單前可看樓層資訊

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats針對外送員推出4大配套措施。（圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

《外送員權益保障及外送平台管理法》（外送專法）下周二上路，Uber Eats今（15日）因應新制公布4大配套措施，平台除了保障報酬、全額負擔職災險、建立獨立申訴管道外，接單卡將顯示配送樓層資訊，供外送員判斷是否接單，辦法預計與專法同步實施。

Uber Eats因應專法推出4大外送員新制，針對外送員最關心的外送費，公共政策暨政府事務總監馬培治說，外送員基本報酬要符合每單最低45元、接單到完成配送的實際工作時間，其報酬須達到基本工資時薪1.25倍，如預估報酬低於實際標準，平台會補足差額，並依照實際外送時間給付。馬培治說，報酬將分成2次給付，除每周結算外送費外，每2周再提供差額給付表進行發放。

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此外，Uber Eats APP同時開放「即時提領報酬」新功能，外送員無須等待每周自動匯款報酬，透過平台夥伴端APP，即可依自身需求提前將已賺取的費用提領至綁定銀行帳戶，最快數分鐘就能入帳，提供更彈性的資金運用。

新措施也將直接在接單卡上顯示樓層、消費者額外配送指示、備註等。馬培治表示，這些資訊能協助外送員決定是否接單，提供更透明化的外送判斷及選擇。

保險部分除既有的團體意外險、第三人責任險，Uber Eats將全額負擔外送員投保的職災險，如外送員當月有跑單並投保職災險，可提供勞保局繳費證明，30天內平台將全額補助給付。

馬培治說，只要外送合作夥伴當月有實際配送，自行完成職災保險投保及繳費，取得勞保局核發的繳費證明，即可向平台申請，有實際配送且完成投保的外送合作夥伴，都能獲得職災保險費全額補助。

最後為建立獨立申訴管道，馬培治指出，如外送員遭停權或終止契約，30天內可先向平台提出申訴，若不服可要求由新增的「獨立處理小組」重新審查，此小組將由工會代表、專家學者組成，平台會在申訴40天內提供最終處理結果。

Uber Eats表示，前述4項配套將與外送專法同時在7月21日實施，平台也將針對外送員回饋再進行滾動式檢討及調整。

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