老師傅開公司車違規欠30萬罰鍰　老闆付完車送他：以後自己繳

▲水電老師傅開公司車慣性違規欠罰單30多萬元，僱主被強制執行幫繳清，決定把車過戶給老師傅，以後自己罰單自己繳。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／新北報導

新北1名水電師傅開著僱主給他使用的發財車出門施工，卻到處違規，累積900多張交通罰單共30餘萬元，全丟給僱主傷腦筋，因逾期未繳，移送行政執行署新北分署強制執行，僱主被客戶通知工程款遭扣押，日前趕緊出面繳清，無奈表示要把車子過戶給慣性違規的老師傅，自己罰單自己繳，別再連累公司。

這輛發財車登記在僱主經營的工程行名下，給老師傅帶工班出門使用，卻屢因超速、闖紅燈、違規停車、佔用身心障礙專用車位、違規轉彎、未依標誌標線及號誌指示行駛而受罰，加上滯納牌照稅、停車費與ETC通行費，多年來累積977筆罰鍰共32萬餘元。

老師傅置之不理，僱主也擺著不管，因此從2025年起陸續移送新北分署，連同僱主逾期未繳的違反《勞工退休金條例》等3筆罰鍰各2萬元，一併強制執行，新北分署先後扣得工程行存款約16萬元，見僱主仍不主動繳清，本月（7日）初核發執行命令，扣押工程行對客戶的工程款債權。

客戶收到扣押通知，催促工程行趕快處理，以免影響雙方日後合作，僱主這才緊張起來，日前請1位員工代為出面，到新北分署付現金加上刷卡，繳清剩餘的368件共22萬餘元罰鍰。

受託員工透露，這名老師傅應該是認為老闆會負責處理交通違規罰鍰，才任意違規，之前工程行銀行存款被扣押，老闆認了，這次因合作客戶要求趕快撤銷扣押命令，老闆不得不趕快繳清。

由於人力短缺、師傅難找，這名慣性開車違規的老師傅沒因此被開除，受託員工說，老闆很無奈，決定把公司車過戶給這名老師傅，以後自己罰單自己繳，別再連累公司增加無法預期的財務負擔。

新北分署處理本案也捏把冷汗，認為這名老師傅對交通法規的遵從意識顯然很薄弱，提醒僱主要規勸，並呼籲民眾遵守交通安全規則，誠實繳納車輛相關稅費，以免受罰，更應自動繳清欠款或辦理分期繳納，避免被移送強制執行。