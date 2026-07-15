北市私幼爆2起不當管教　教育局開罰20萬元、教保員停職

▲北市某私立幼兒園發生疑似不當對待兒童案件。（示意圖／CFP）



生活中心／台北報導

台北市某私立幼兒園發生疑似不當對待幼兒案，北市教育局今表示，第一時間已將行為人停職，針對園方延遲通報處以最重3萬元；教育局並主動擴大稽查同一負責人經營的補習班，發現違規從事教保服務及聘僱未報核准教職員工，已分別依據《幼兒教育及照顧法》及《補習及進修教育法》規定，裁罰12萬元及5萬元，本案已祭出共20萬元裁罰。

教育局說明，6月26日接獲園方通報案件，立即要求涉案教保員停職，6月29日不得入園，並派員前往幼兒園稽查，取得監視影像檔案，並於7月2日召開審查小組決議受理調查。

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教育局表示，除通報之2歲班教保員有不當管教行為外，後續檢視監視影像檔案發現，3至5歲班幼兒亦有遭另一教保員不當管教之情形，7月14日已命行為人停職；全案將於調查完成後，提送認定委員會審議，並依認定委員會審議結果對行為人及負責人從重裁處。

教育局說明，因當事幼兒園為連鎖機構，教育局立即針對同一負責人經營的幼兒園、補習班一併清查，社會局亦清查托嬰中心。

教育局分別在6月29日、7月8日稽查幼兒園，7月8日、7月14日稽查補習班，稽查補習班部分，發現違規從事教保服務，已依據《幼兒教育及照顧法》裁罰12萬元，聘僱未報核准之教職員工，依據《補習及進修教育法》，裁罰5萬元；另社會局7月13日稽查托嬰中心，並保全監視器影像檔案。

教育局嚴正重申對於任何形式的體罰或不當對待，堅守兒虐零容忍的態度，已規劃召開家長說明會，持續關心幼兒身心狀況，提供法律諮詢及「需要協助幼兒專業輔導服務方案」，由社工與專業輔導人員提供輔導處遇服務，幼兒如有轉園需求，將提供中正區及大安區有缺額的幼兒園名冊，全力協助。

教育局表示，本案完成調查後，將送認定委員會審議，對於行為人依法可處1至4年或終身不得擔任教保人員、罰鍰6萬至60萬元；負責人連帶裁罰6000至6萬元；針對知悉未通報之其他教保人員（包括園長），亦將追究責任，依法裁罰3萬至15萬元。