川普開戰情室會議！擬對伊朗發動更大規模攻擊　范斯盧比歐出席

▲圖為川普2025年在戰情室觀看美軍對伊朗核設施的空襲行動。（圖／翻攝自臉書／The White House）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普14日在白宮戰情室召開會議，討論對伊朗發動大規模攻勢，其規模遠超目前在荷莫茲海峽附近的打擊行動。報導稱，川普似乎有意升級戰事以造成足夠破壞，迫使伊朗政權開放荷莫茲海峽並接受川普關於核方面的要求。

川普召開戰情室會議 范斯、盧比歐、赫格塞斯出席

Axios報導，川普召開的這場戰情室會議，副總統范斯（JD Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）、中央情報局長雷克里夫（John Ratcliffe）、白宮特使魏科夫（Steve Witkoff）等多名核心幕僚均出席。

消息人士透露，會議聚焦針對伊朗境內戰略目標展開毀滅性打擊的新計畫，此外還包括對荷莫茲海峽伊朗目標的打擊。白宮對此拒絕置評。

在會議召開之際，美軍已連續第4晚在荷莫茲海峽區域和伊朗南部沿海地區展開打擊行動，大多數目標鎖定防空與雷達系統、反艦飛彈陣地及無人機發射點，美方稱其目的在於削弱伊朗在荷莫茲海峽對船隻發動攻擊的能力。

川普放話炸電廠 盯上伊朗地下核基地

川普在開會之前接受福斯新聞訪問時撂下狠話，強調未來3天美軍會狠狠痛擊伊朗，除非伊朗願意談判，否則要炸毀伊朗所有發電廠和橋梁。

川普也透露，美方正嚴密監控伊朗「鎬山」（Pickaxe Mountain）地下基地的可疑動向；此處為深埋地下的設施，美國與以色列認為伊朗可能想將其用於核計畫，且該處被認為能躲過空襲打擊。不過川普稱，美軍鑽地彈能夠深入地下，且沒人知道鎬山是否真的能抵禦這類攻擊。

川普還說，他的談判代表已向伊朗官員傳話，要求對方重回談判桌，「你最好跟我們達成協議。否則你們將會一無所有」。