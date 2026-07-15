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台南暑假開32梯急救研習　預計培訓6400名教職員守護師生

▲台南市教育局今年暑假辦理32梯次教職員工急救教育研習，預計培訓6400人，提升校園緊急應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市教育局今年暑假辦理32梯次教職員工急救教育研習，預計培訓6400人，提升校園緊急應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化校園突發事故第一時間應變能力，台南市教育局今年暑假攜手台南市校護協進會，規劃辦理32梯次教職員工急救教育研習，預計培訓6400名教職員工，課程涵蓋心肺復甦術（CPR）、自動體外心臟電擊去顫器（AED）操作及異物哽塞急救等實務訓練，全面提升校園安全韌性。

教育局長鄭新輝也率領局內各科室主管共同參與研習，希望透過系統化教育訓練，讓教職員具備正確急救觀念及實際操作能力，在校園發生緊急傷病事件時，能迅速判斷、即時應變，爭取黃金救援時間。

台南市長黃偉哲表示，孩子的安全不能等待，打造安全校園不能只依靠單一設備或措施，而是必須從制度、人員、設備及教育等面向，建立完整的校園安全防護體系。

▲台南市教育局今年暑假辦理32梯次教職員工急救教育研習，預計培訓6400人，提升校園緊急應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲指出，市府近年持續投入校園安全建設，除已全面完成國中小AED設置外，也持續強化教職員急救教育、更新健康中心設備、完善校園緊急傷病處理機制及跨單位合作，希望每位教職員都具備基本急救能力，共同守護學生生命安全。

鄭新輝表示，校園安全不是單靠一部AED或一張急救證照，而是一套必須落實於日常的安全文化。教育局依據學校衛生法及教育部主管各級學校緊急傷病處理準則，持續協助學校建立緊急傷病處理制度，並加強教職員急救知能、健康中心設備及AED維護管理。

▲台南市教育局今年暑假辦理32梯次教職員工急救教育研習，預計培訓6400人，提升校園緊急應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

教育局也透過定期教育訓練及防災演練，提升教職員面對突發事件時的判斷及應變能力，建構更具韌性的校園安全防護網。

鄭新輝指出，台南市校護除須完成緊急醫療技術員（EMT）訓練及CPR加AED指導員資格培訓外，也肩負全市教職員急救教育推廣任務，長期投入課程規劃及實作指導，展現學校護理人員在校園安全及健康照護上的專業價值。

教育局表示，115年度急救教育研習採線上學科及實體術科雙軌辦理，課程包括心肺復甦術、AED操作及異物哽塞急救，也就是俗稱的哈姆立克法，協助教職員從觀念到操作，完整建立急救能力。

目前台南市國中小已全面完成AED設置，教育局每年也編列經費，補助學校辦理AED檢測、耗材更新及健康中心設備改善，確保設備隨時維持正常運作。

▲台南市教育局今年暑假辦理32梯次教職員工急救教育研習，預計培訓6400人，提升校園緊急應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

教育局同時鼓勵各校將急救教育融入課程及校園防災演練，讓學生及教職員透過持續練習熟悉應變流程，使安全教育不只停留在課堂或研習，而是真正落實於校園日常。

台南市校護協進會會長蔡例玟表示，學校護理人員除負責校園健康照護及緊急傷病處理，也是推動校園急救教育的重要力量。透過教職員急救研習，可提升第一線人員應變能力，並建立校園共同的急救觀念及合作默契。

▲台南市教育局今年暑假辦理32梯次教職員工急救教育研習，預計培訓6400人，提升校園緊急應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

蔡例玟指出，近年校園健康照護已由疾病處置，擴展至健康促進、心理支持及跨專業合作，校護將持續與導師、輔導教師及行政團隊攜手合作，共同守護學生身心健康，讓校園成為兼具安全、健康及關懷的學習環境。

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