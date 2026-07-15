粉專曝影片對比處理食安態度！　馬政府2度道歉、卓榮泰反嗆立委

記者郭運興／台北報導

中聯油脂致癌油案延燒，行政院長卓榮泰14日到立法院專案報告並備詢，國民黨立委謝龍介數度要求道歉。卓榮泰則回應，難道他沒有說要深刻檢討跟深自反省？今天是專案報告還是專案道歉？對此，粉專政客爽今（15日）貼出與馬政府處理食安的對比影片指出，馬政府行政院長江宜樺連續在立院道歉兩次，卓榮泰則反嗆立委。粉專痛批，只有傲慢沒有謙卑，只有政治鬥爭，沒有任何一點對國人負責任的態度。

政客爽貼出一段對比影片表示，馬政府為食安兩度鞠躬道歉vs賴政府傲慢不願道歉還反嗆立委。

政客爽表示，行政院長卓榮泰堅持不願意道歉，反嗆他到立法院是「專案報告還是專案道歉」？同個場地，類似的食安問題，當時馬政府時代的行政院長江宜樺，也是到立法院為了食安做專案報告，那他剛開始是怎麼做的？

政客爽指出，江宜樺當時表示「他代表政府向全國人民道歉」，彎下身軀九十度鞠躬，連續在立法院道歉兩次，沒有推托只有承擔。

政客爽說，按照卓榮泰的邏輯，當時馬政府道歉反而是蠢？致癌油比當年問題油的事情還嚴重，賴政府沒有一個人下台，行政院長不願意公開道歉，不願意扛責任。

政客爽批評，自己想說一句，賴清德跟卓榮泰領導的政府就是史上最爛的政府，只有傲慢沒有謙卑，只有政治鬥爭，沒有任何一點對國人負責任的態度。一個只有40%選票的總統，哪來的資格這麼狂妄？

▼行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良 。（圖／記者劉耿豪攝）