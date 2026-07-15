71婦掉愛情陷阱被假投資詐騙「以為匯錢就沒事」　警銀聯手阻詐



▲劉姓婦人遭男網友詐騙加入投資網站。（圖／楊梅警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市71歲劉姓婦人與男網友互動後，逐漸陷入對方精心設下的愛情陷阱，並在對方慫恿下同意進行投資。劉婦在多重詐騙話術連番轟炸下，誤以為只要匯款即可息事寧人，遂前往銀行臨櫃辦理匯款，警方接獲行員通報立即趕赴現場了解，確認這是典型的假交友、假投資詐騙手法，耐心向劉婦說明詐騙集團慣用話術，成功勸阻其匯款。

▲▼警方與行員聯手勸阻，成功阻止劉婦匯款。（圖／楊梅警分局提供）

楊梅分局草湳派出所日前接獲銀行行員通報，有一名婦人疑似遭遇投資詐騙，經了解，劉姓婦人透過網路結識陌生友人，連日互動後逐漸陷入男網友精心設下的愛情陷阱，並在男網友慫恿下進行投資。隨後，詐騙集團提供一個不明投資網站，誆稱可透過該網站操作投資，不久後又以「投資操作失誤」為由，聲稱婦人須支付賠償金，並提供指定帳戶要求匯款新臺幣3萬元。

此外，詐騙集團還提供一張偽造的匯款單據，佯稱已將款項匯入婦人名下帳戶，要求婦人將款項返還。劉婦在多重詐騙話術連番轟炸下，一時不知所措，誤以為只要匯款3萬元即可息事寧人，遂前往銀行臨櫃打算辦理匯款。

所幸銀行行員察覺劉婦匯款用途及說詞有異，立即通報警方協助。草湳派出所警員范琇蓉、巫東諺到場後，詳細詢問並檢視雙方對話內容，確認這是典型的假交友、假投資詐騙手法，耐心向劉婦說明詐騙集團慣用話術，成功勸阻其匯款。