賴清德稱374台人赴陸失聯？　國台辦秀數據打臉：2年來1170萬人次來旅遊

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

賴清德指出自2024年至今年6月底，已有374位台灣民眾赴陸後遭遇失聯、留置盤查或人身自由受限，呼籲民眾若無必要應避免前往大陸。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今(15)日痛批民進黨當局反覆編造謊言、惡意炒作，企圖製造「寒蟬效應」來恐嚇台灣民眾。朱鳳蓮列出數據2024年以來累計已有1170餘萬人次台胞來陸交流，事實證明只要不從事違法犯罪活動，台胞來大陸完全可以「高高興興來、平平安安回」。

大陸國台辦今15日舉行李行發度會，記者問，「賴清德近日稱，根據2024年到今年6月底的統計，已有374位台灣民眾赴中國後發生失聯、留置盤查、人身自由受限等情況，民眾如沒有必要應避免前往中國」。請問對此有何評論？」

朱鳳蓮指出，民進黨當局反覆編造謊言，惡意炒作，企圖製造「寒蟬效應」、恐嚇台灣民眾，充分暴露其為謀「獨」刻意阻撓破壞兩岸交流和人員往來的險惡用心。

朱鳳蓮指出，我們一貫鼓勵支持兩岸各領域交流往來，依法保護台灣同胞的正當權益。2024年以來，越來越多的台灣同胞來大陸交流參訪、學習就業、觀光旅遊、商務考察等，累計1170餘萬人次。

朱鳳蓮強調，「事實充分證明，只要不從事違法犯罪活動，台胞來大陸完全可以高高興興來、平平安安回，也證明民進黨當局的謊言和陰謀已被越來越多的台灣同胞識破。」

賴清德稱自2024年至今年6月底，已有374位台灣民眾赴陸後遭遇失聯、留置盤查或人身自由受限。比對台陸委會近期最新公布從去年1月起至今年5月31日台灣人赴陸失聯、遭到留置盤問、以及被關押的案件總計達到361起，人數上面有減少13人。

至於台灣人赴陸失聯最大原因，根據陸委會今年一月統計資料顯示，近兩年赴陸被限制人身自由案例累計160人，其中七成涉詐騙案，至於涉及失聯後續等情況沒有更進一步消息。