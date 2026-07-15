　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

10樓都聞得到！「玉里橋頭臭豆腐」碧潭店居民抓狂：自己像臭豆腐

玉里橋頭臭豆腐到新店碧潭展店，附近居民向環保局投訴異味。（翻攝自臉書社團我是新店人）

▲玉里橋頭臭豆腐到新店碧潭展店，附近居民不斷向環保局投訴異味。（翻攝自臉書社團我是新店人）

圖文／鏡週刊

自花蓮的知名臭豆腐連鎖店「玉里橋頭臭豆腐」爭議不斷，繼台北大直店引發周邊居民反彈後，本月在新北市新店區碧潭風景區開幕的碧潭分店也遭當地居民陳情、不斷投訴有異味。對此，新北環保局回應表示，若遭檢舉查有實證，將依法開罰。

台北中山區的玉里橋頭臭豆腐台北店2024年12月開幕，周邊就是大直美麗華、捷運劍南路站，附近有相當多居民，當地住戶抗議他們自該店開幕以來每天活在臭味中，「焦慮都把頭髮拔光了」，只好求助身心科。甚至有不少網友直言「路過就聞到一股屎味」、「光是經過一秒都覺得無法接受」。台北市衛生局今年2月說明，該店因異味污染物採樣檢測超標7倍，已被開罰58.5萬元罰鍰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

洗好的衣服都變臭　居民質疑碧潭變臭影響觀光

這次玉里橋頭臭豆腐來到新店展店，選址就在碧潭風景地的碧潭吊橋頭旁邊，消息4月曝光後就在地方社團引發熱議。本月3日碧潭分店正式開幕，不少民眾前來嘗鮮，但隔日就出現環保局上門稽查，發現業者廢棄物貯存區未依規定設置標示，開立告發單要求限期改善，否則將依法開罰。

雖然碧潭分店的選址已經在居民沒那麼密集的地方，但仍有住戶表示受到影響，日前在社群發文抱怨，住在10樓都聞得到臭味，連洗好的衣服曬了都覺得是臭的。居民表示，碧潭每天有很多路跑、騎自行車、玩SUP或天鵝船的觀光人潮，還有許多外國觀光客，如今卻變成充滿臭味的地方，質疑這樣對觀光真的好嗎？

里長出面協調　環保局回應了

《自由時報》報導，許多住在下風處的高樓社區已經反映該店的濃厚異味，當地太平里長李謝素珍也出面和業者溝通。李謝素貞表示，社區本來樂見一起發展地方旅遊和經濟，但一直有下風處的居民向里辦公室陳情臭豆腐店的特殊異味，已經讓住戶快要抓狂。

面對里長關切，業者也說明當初會在碧潭吊橋設店就是因為和四周民宅住戶有一定的距離。他們也知道臭豆腐的氣味比較重，因此花了上百萬投資消除異味的設備，還把排煙風口拉高到3樓，避免影響周遭環境。若有住戶抱怨聞到異味，他們願意到現地會勘、配合調整出風口方向或增加設備改善；李謝素珍建議將出風口改為朝水溝出風，店家則表示此舉並不合法。

新北市環保局也接到民眾投訴，環保局說明，日前曾主動到該店稽查，檢視烹調油煙經靜電機及水洗設備處理後排放，無明顯污染情形。環保局也強調，對於合法開設的店面不會故意找麻罰，但若屢屢接到投訴也必須到場稽查、要求改善，若查有實證就會依法開罰，業者則要評估罰款的金額和改善的成本是否符合經濟效益。

在 Threads 查看


更多鏡週刊報導
路過就聞屎味！北市連鎖臭豆腐「臭到引眾怒」　鄰居崩潰求助身心科：頭髮拔光了
不用關了！大全聯中和店9月底結束營業　「隔天復活」換人繼續開
台灣29歲女「日本詐騙落網」　長相、姓名全曝光！假冒名人AI投資吸金千萬

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
教授砍死妹夫　鄰曝「音樂教室很有名」：車都停滿
好市多大媽「自組內褲ETF」　11萬人轟爆：超丟臉
快訊／基隆市政府、議員辦公室遭搜索！
台南三代名店公告無限期停業　突遭重大變故
徐若熙動刀　亞運中華隊啟動備案
快訊／權王、股王同發飆！　台股狂噴逾千點
10樓都聞到！「玉里橋頭臭豆腐」碧潭居民抓狂：自己像臭豆腐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

記得儲水！中壢區7/18停水6小時　6個里7300戶受影響

好市多大媽「自組內褲ETF」　過程全拍下！11萬人轟爆：超丟臉

Costco給超好？台灣員工自曝時薪漲幅　做7年「現在365元」

法國本屆首次落後「明顯慌了」！他嘆：穆巴佩就是過不了亞馬爾

鬍鬚張被點名用到致癌油　業者：第一時間封存並停止使用

最近莫名想哭、心好累？3星座水逆大卡關　快用一招自救

【廣編】復興實中雙團揚威澳洲國際音樂節　弦樂奪金、管樂摘銀

10樓都聞得到！「玉里橋頭臭豆腐」碧潭店居民抓狂：自己像臭豆腐

發現女生同事、朋友「不太愛便當」他不解！一票曝原因

《魔女宅急便》音樂劇台北場掀口碑熱潮！琪琪下一站前往「臺中國家歌劇院」 

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

狂轟伊朗5小時！美軍完成新一波打擊「爆炸瞬間曝」　5萬大軍備戰

為台南鬥嘴！謝龍介喊保證當選還嗆賭　王世堅：陳亭妃會贏要接受事實

哈蘭德為何抱酒醉浣熊回家？　球場魔人反差萌翻全球　迷因王買迷因來源曝光

恐怖對峙畫面曝！美籍男砍死音樂教室老闆　拒捕中2槍躺地哀號

5百萬人連署要梅西和阿根廷隊滾蛋　從「上帝之手」到貝克漢紅牌　英阿大戰恩怨40年

記得儲水！中壢區7/18停水6小時　6個里7300戶受影響

好市多大媽「自組內褲ETF」　過程全拍下！11萬人轟爆：超丟臉

Costco給超好？台灣員工自曝時薪漲幅　做7年「現在365元」

法國本屆首次落後「明顯慌了」！他嘆：穆巴佩就是過不了亞馬爾

鬍鬚張被點名用到致癌油　業者：第一時間封存並停止使用

最近莫名想哭、心好累？3星座水逆大卡關　快用一招自救

【廣編】復興實中雙團揚威澳洲國際音樂節　弦樂奪金、管樂摘銀

10樓都聞得到！「玉里橋頭臭豆腐」碧潭店居民抓狂：自己像臭豆腐

發現女生同事、朋友「不太愛便當」他不解！一票曝原因

《魔女宅急便》音樂劇台北場掀口碑熱潮！琪琪下一站前往「臺中國家歌劇院」 

詹皇早決定好要去哪！前NBA球星轟：現在就是在作秀

北市私幼「拖行、逼狗爬」虐童　教育局：第一時間將行為人停職

清潔隊員開清潔公司！還開垃圾車運自家廢棄物　貪污罪起訴

茶韻新「焦糖香焙茶」溫潤登場　KIRIN生茶升級再抽文青單車

陸上半年經濟成績單出爐　GDP成長4.7％、房地產投資降近兩成

李英愛與大20歲老公合照太驚人！夫妻同步逆生長　網嚇瘋：他75歲

台南金湯橋驚傳女子溺水　警消下水救起命危送醫搶救

彰化小建商撐不住　7棟「別墅半成品」淪法拍

新竹教授砍死妹夫！　鄰曝「音樂教室很有名」：晚上車都停滿

亞運中華隊挑合庫、台電王牌有考量　8月赴日與社會人打8場

【法庭攻防戰】眾量級情侶開撕被指食言　Andy批家寧斷章取義：情侶對話竟被錄音

生活熱門新聞

方駿批寵壞孫安佐　狄鶯3句話回應

郭台銘女球友「疑似AI照外流」！36E身材全露

人妻自曝交18任、嫁等6年備胎！遭炎上求饒

還好有查致癌油鮮食！她開APP「7-11可退356元」

全台西北雨！　午後「下最大」

「擠牙膏沾水、刷完狂漱口」牙醫搖頭　正確做法曝光

陽明交大教授「黑歷史」曝！學生：讀到碩二沒見過

即時通8年前下線　網憶：以前超愛用

今「雨最大」！　午後全台變天

Joeman地獄片「被這2位圈粉」　大票人喊+1：EQ高到嚇人

照顧腦傷孫女忘了停留期限！阿嬤哭求移民署

0050一度崩到102元！網吵翻：趕緊買進

郭台銘爆緋聞！曾馨瑩首發文　律師喊「重點在最後1句」

鼎泰豐冷筍一盤350元被酸　女客挺爆：吃過回不去

更多熱門

相關新聞

Vicky黃大煒爆三人行！「她和長髮哥同住14年」

Vicky黃大煒爆三人行！「她和長髮哥同住14年」

黃大煒因心肌梗塞病逝夏威夷，與糾纏31年的Vicky早已情斷半年的事浮出檯面，本刊接獲爆料，黃大煒在世期間即與Vicky分別租住樓上樓下，各有生活空間，而經常和他們同進同出的POLO WL（保羅王劉），反而與Vicky同住長達14年，3人關係難免啟人疑竇。

相信黃董年底就懂！　黃崇仁：力積電WoW全球領先

相信黃董年底就懂！　黃崇仁：力積電WoW全球領先

IMAX為諾蘭《奧德賽》開發新技術

IMAX為諾蘭《奧德賽》開發新技術

郭台銘女球友「疑似AI照外流」！36E身材全露

郭台銘女球友「疑似AI照外流」！36E身材全露

直擊曾沛慈「騎共享單機車」逛台北！

直擊曾沛慈「騎共享單機車」逛台北！

關鍵字：

玉里橋頭臭豆腐鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起

方駿批寵壞孫安佐　狄鶯3句話回應

飛行員空中寫下「我好無聊」！飛行足跡被抓包

姆巴佩賽後認輸！嘆法國「配不上決賽」

大S生前手機藏遺囑！「財產分配只給4人」內容疑曝光

獨家／二伯品牌首回應抄襲爭議！總監親揭設計流程　強調「有一些誤解」

人妻熱蠟除毛遭性侵！夫破門驚見「床上交疊」暴打男客　法官駁回

潤泰全重訊宣布退出！大全聯中和店9月熄燈

牛市恐要變天！　外媒曝「5大警訊」一次上演

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍遭制伏

女喝醉遭3年好友「撿屍」　裝睡不敢出聲

陽明交大教授20刀殺妹夫！疑家族爭產爆衝突

即／川普不收荷莫茲20％了！宣布改用投資協議取代

Vicky黃大煒爆三人行！「她和長髮哥同住14年」

姆巴佩難掩落寞！法國28年紀錄被破

更多

最夯影音

更多
陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號
10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面