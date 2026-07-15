10樓都聞得到！「玉里橋頭臭豆腐」碧潭店居民抓狂：自己像臭豆腐

▲玉里橋頭臭豆腐到新店碧潭展店，附近居民不斷向環保局投訴異味。（翻攝自臉書社團我是新店人）

圖文／鏡週刊

自花蓮的知名臭豆腐連鎖店「玉里橋頭臭豆腐」爭議不斷，繼台北大直店引發周邊居民反彈後，本月在新北市新店區碧潭風景區開幕的碧潭分店也遭當地居民陳情、不斷投訴有異味。對此，新北環保局回應表示，若遭檢舉查有實證，將依法開罰。

台北中山區的玉里橋頭臭豆腐台北店2024年12月開幕，周邊就是大直美麗華、捷運劍南路站，附近有相當多居民，當地住戶抗議他們自該店開幕以來每天活在臭味中，「焦慮都把頭髮拔光了」，只好求助身心科。甚至有不少網友直言「路過就聞到一股屎味」、「光是經過一秒都覺得無法接受」。台北市衛生局今年2月說明，該店因異味污染物採樣檢測超標7倍，已被開罰58.5萬元罰鍰。

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洗好的衣服都變臭 居民質疑碧潭變臭影響觀光

這次玉里橋頭臭豆腐來到新店展店，選址就在碧潭風景地的碧潭吊橋頭旁邊，消息4月曝光後就在地方社團引發熱議。本月3日碧潭分店正式開幕，不少民眾前來嘗鮮，但隔日就出現環保局上門稽查，發現業者廢棄物貯存區未依規定設置標示，開立告發單要求限期改善，否則將依法開罰。

雖然碧潭分店的選址已經在居民沒那麼密集的地方，但仍有住戶表示受到影響，日前在社群發文抱怨，住在10樓都聞得到臭味，連洗好的衣服曬了都覺得是臭的。居民表示，碧潭每天有很多路跑、騎自行車、玩SUP或天鵝船的觀光人潮，還有許多外國觀光客，如今卻變成充滿臭味的地方，質疑這樣對觀光真的好嗎？

里長出面協調 環保局回應了

《自由時報》報導，許多住在下風處的高樓社區已經反映該店的濃厚異味，當地太平里長李謝素珍也出面和業者溝通。李謝素貞表示，社區本來樂見一起發展地方旅遊和經濟，但一直有下風處的居民向里辦公室陳情臭豆腐店的特殊異味，已經讓住戶快要抓狂。

面對里長關切，業者也說明當初會在碧潭吊橋設店就是因為和四周民宅住戶有一定的距離。他們也知道臭豆腐的氣味比較重，因此花了上百萬投資消除異味的設備，還把排煙風口拉高到3樓，避免影響周遭環境。若有住戶抱怨聞到異味，他們願意到現地會勘、配合調整出風口方向或增加設備改善；李謝素珍建議將出風口改為朝水溝出風，店家則表示此舉並不合法。

新北市環保局也接到民眾投訴，環保局說明，日前曾主動到該店稽查，檢視烹調油煙經靜電機及水洗設備處理後排放，無明顯污染情形。環保局也強調，對於合法開設的店面不會故意找麻罰，但若屢屢接到投訴也必須到場稽查、要求改善，若查有實證就會依法開罰，業者則要評估罰款的金額和改善的成本是否符合經濟效益。



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