發現女生同事、朋友「不太愛便當」他不解！一票曝原因

▲便當。（示意圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多外食族會選擇便當當一餐，但就有網友發問，他發現同事、朋友中，大部分女孩子都不喜歡吃便當的樣子，不禁好奇「為什麼大多數女生都不喜歡吃便當？」貼文引發熱論。

原PO在Dcard發問「為什麼大多數女生都不喜歡吃便當？」貼文引發討論，就有女網友留言，「就不愛外面那種傳統便當，味道超怪，油多又重鹹」、「我的話是因為熱量太高」、「一般的便當太油了，有時候吃完，腸胃會不舒服」、「我喜歡吃便當，但我怕胖，所以常常拒絕吃便當。」「如果是傳統便當店就飯（澱粉）太多，菜太少，又油又鹹。」

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其中，大多女生都是因為「吃不完」，所以不太買便當，「份量太多，每次都吃不完，不想浪費食物」、「飯太多吃完很撐，午餐都吃早餐店」、「便當份量超多的，飯少一半都吃不太完」、「我們公司女生偏多，也是很多人不吃便當，應該是因為份量太多。我們都會訂蚵仔麵線、肉圓、麵類，偶爾才會訂便當。」

也有人表示，「哪種便當？如果是傳統那種，我公司男同事們也不愛欸！大家幾乎都是吃健康餐盒」、「我愛便當，尤其是叉燒飯，誰能拒絕？最喜歡這種暈碳的感覺了」、「便當店工作，男女比例體感上其實差不多」、「應該是你周遭女性不吃吧？」還有男網友也搖頭，「我也不喜歡便當，因為我挑食。」