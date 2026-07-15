傳蘋果年底升級 iPad mini！改用 OLED 螢幕卻只給 60Hz 更新率

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蘋果年底升級 iPad mini！傳改用 60Hz、OLED 螢幕

▲iPad mini。（圖／蘋果官網）

▲iPad mini 只有 8.3 吋，是蘋果平板最輕巧的機型，適合隨身攜帶或適用於手遊。（圖／蘋果官網）

記者黃肇祥／綜合報導

外界盛傳，蘋果即將在今年底升級小平板 iPad mini，有望改用 iPad Pro 才有的 OLED 螢幕面板，但根據最新爆料指出，蘋果可能仍會維持 60Hz 更新率的規格。

爆料客 yeux1122 透過供應鏈獲得消息指出，新一代 iPad mini 儘管預計採用色彩更鮮豔、高對比的 OLED 面板，卻是由低溫多晶矽（LTPS）背板組成，更新率只能鎖定在 60Hz。作為對比，iPad Pro 採用的是雙層串聯的 LTPO 面板，不僅亮度更高，還能支援 1～120Hz 的 ProMotion 功能，讓螢幕在滑動時能保持 120Hz 的流暢度，靜態狀態下則降低至 1Hz，兼具省電與流暢兩大優勢。

倘若傳言屬實，勢必讓許多消費者感到失望。畢竟 iPhone 17 都已經支援 ProMotion 了，但在 iPad 平板產品線中，蘋果始終只將該功能保留給 Pro 系列。許多平板使用者都會用來玩遊戲、繪圖、寫筆記，這些功能一旦少了 120Hz 的更新率，視覺上的流暢度就會有明顯落差。

iPad mini 畫面、喇叭有望全面升級

綜合傳言指出，預計今年底登場的新一代 iPad mini 旨在迭代更新，透過升級 OLED 面板提高對比度、降低耗電量，並且蘋果會重新設計揚聲器，帶來更動感的音效體驗，屆時追劇、玩遊戲都會有明顯升級。此外，iPad mini 有機會換上更強的 A19 Pro 或是 A20 Pro 晶片，以利支援最新的 Apple Intelligence 功能。另外，亦有傳言認為 iPad mini 還會支援防水保護。

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