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台南愛文芒果香飄日本校園　學童手繪感謝畫冊萌翻黃偉哲

▲日本山口縣防府市學童品嘗台南愛文芒果後，親手製作感謝畫冊，透過童趣畫作傳遞台日情誼。（記者林東良翻攝，下同）

▲日本山口縣防府市學童品嘗台南愛文芒果後，親手製作感謝畫冊，透過童趣畫作傳遞台日情誼。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南愛文芒果香甜滋味征服日本學童！台南市長黃偉哲日前致贈愛文芒果，供日本山口縣防府市學生作為營養午餐享用，孩子們品嘗後親手製作感謝畫冊及照片集，畫下對芒果的觀察與感想，還貼心附上中文翻譯，透過畫筆傳遞台日友誼。

▲日本山口縣防府市學童品嘗台南愛文芒果後，親手製作感謝畫冊，透過童趣畫作傳遞台日情誼。（記者林東良翻攝，下同）

這份充滿童真與心意的禮物，14日由獲頒台南市榮譽市民的山口縣議員島田教明轉交黃偉哲，畫冊裡滿是學童品嘗芒果時的滿足笑容，讓黃偉哲收到後開心不已，也象徵台南與山口縣的友好關係持續深化。

黃偉哲表示，台南市積極拓展農產品外銷通路，透過日本校園營養午餐計畫，讓更多日本孩子有機會品嘗台南愛文芒果。部分學童是第一次吃芒果，品嘗後直呼「很甜、很好吃」，甚至還想再添一份。

▲日本山口縣防府市學童品嘗台南愛文芒果後，親手製作感謝畫冊，透過童趣畫作傳遞台日情誼。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲指出，當孩子喜歡上台南芒果，也可能將這份美味分享給家人，進一步帶動家長購買，讓日本校園成為推廣台南優質農產的重要起點。

黃偉哲強調，贈送芒果不只是農產品行銷，更是城市外交的重要實踐。透過愛文芒果，讓日本小朋友認識台南、了解兩地情誼，也讓台南優質農產有機會走進更多日本家庭。

▲日本山口縣防府市學童品嘗台南愛文芒果後，親手製作感謝畫冊，透過童趣畫作傳遞台日情誼。（記者林東良翻攝，下同）

在各界共同努力下，今年台南芒果外銷成績亮眼，其中輸往日本數量較去年增加41％，輸往韓國也較去年成長超過50％。市府未來將持續深化國際交流，提升台南農產品的國際能見度，創造農民、產業及城市外交三贏成果。

台南市政府新聞及國際關係處表示，此次捐贈的愛文芒果，提供防府市中関小学校及防府市立富海小・中学校作為學校營養午餐。

▲日本山口縣防府市學童品嘗台南愛文芒果後，親手製作感謝畫冊，透過童趣畫作傳遞台日情誼。（記者林東良翻攝，下同）

學童製作的感謝畫冊中，可看到孩子們對愛文芒果外觀、香氣及滋味的細膩觀察，也記錄品嘗後的心得，部分作品還附上中文翻譯，展現學童滿滿的謝意與巧思。

▲日本山口縣防府市學童品嘗台南愛文芒果後，親手製作感謝畫冊，透過童趣畫作傳遞台日情誼。（記者林東良翻攝，下同）

相關感謝畫冊及照片集，目前展示於台南市政府永華市政中心6樓國際廊道，市府也歡迎民眾前往欣賞日本學童充滿童趣的作品，感受愛文芒果串起的溫暖台日情誼。

▲日本山口縣防府市學童品嘗台南愛文芒果後，親手製作感謝畫冊，透過童趣畫作傳遞台日情誼。（記者林東良翻攝，下同）

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