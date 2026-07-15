陽明交大教授「狠砍妹夫30刀」奪命！電機系官網立刻下架資料

▲陽明交大校門。（圖／記者許敏溶攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名陽明交大的林姓教授疑似為了家族財產糾紛，持刀猛砍紀姓連襟20刀奪命，最後身中2槍遭警方制伏。陽明交大表示，對本案造成相關人員及家屬所承受的傷痛，表達深切關懷與遺憾，校方將全力支持檢警依法偵辦，並將配合相關調查。稍早，有網友發現，校方已悄悄將官網中林男的資料下架。

有網友在Threads發文，「殺人隔天就被交大電機官網下架了」。實際到陽明交大電機工程學系官網查看，林男的資料已被刪除；不過陽明交大電子研究所官網的師資成員，仍可以查到林姓教授的資料。底下網友紛紛表示，「實驗室的研究生怎辦」、「當天就下架了」、「碩二不知道簽離校沒，真的有點慘，還不一定能找到願意接手的教授」。

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▲林教授資料被下架。（圖／翻攝自陽明交大電機工程學系官網）



校方：全力配合調查

陽明交大表示，針對今日新竹市某音樂教室發生的重大刑事案件，校方對本案造成相關人員及家屬所承受的傷痛，表達深切關懷與遺憾。校方目前正在積極向警方查證相關新聞內容，若有校內涉案人士，校方將全力支持檢警依法偵辦，並將配合相關調查。

據了解，林男與死者除了是連襟關係外（即兩人配偶為親姊妹，坊間通常跟著妻子稱妹夫），也都與音樂教室有所往來。地方人士透露，兩人長期存在家庭私事及經營理念上的歧見，另有一說指出，雙方疑似因家族財產分配問題積怨已久，最終演變成憾事。不過，相關說法仍有待檢警進一步查證釐清，目前林男仍在醫院戒護治療，待傷勢穩定後將接受偵訊。