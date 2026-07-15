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夏天瓶裝水別放車上！特定角度變「凸透鏡」　曬10分鐘恐釀火災

▲▼天氣炎熱，透明寶特瓶放車上釀災。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲天氣炎熱，透明寶特瓶放車上竟釀火警。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、郭玗潔／彰化報導

時序進入七月，彰化太陽大到像會烤人！車子只要停在路邊曬一下，車裡馬上熱得像烤箱，去年花壇鄉就曾發生太陽透過車內「瓶裝水」聚焦，引燃周邊物品的離奇火警。彰化消防局提醒，下車時千萬要把透明瓶裝水、水晶飾品、化妝鏡等有聚光效果的物品取出，以免陽光照射引發「聚光效應」，造成局部高溫產生火苗，燒掉了愛車；另外行動電話、行動電源、芳香劑也可能因高溫而起火，全都不宜留置車內。 

彰化縣消防局表示，去年7月17日中午12時許，花壇鄉宏宅街曾發生一起路邊停放自小客車，副駕駛座儀表板自行起火的離奇案件，經調查發現，罪魁禍首竟然只是一瓶放在車內的「透明瓶裝水」，因為陽光透過瓶身聚焦，在車內形成局部極端高溫，直接引燃周邊物品，統計近3年已有5起因光聚熱或車內打火機、鋰電池受熱引發的車輛火警。 

▲▼天氣炎熱，透明寶特瓶放車上釀災。（圖／記者唐詠絮翻攝）

為了驗證，火災調查人員進行模擬實驗，一般轎車在夏天午時太陽底下20分鐘，座椅測量溫度為攝氏60度，而最高溫在儀表板上方，溫度可達攝氏88度，再擺上裝有清水的透明瓶裝水，實驗結果證實在特定角度下，這瓶水就像「凸透鏡」能把光能集中在一個點上，形成局部高溫達115度以上，只要10分鐘就可以造成儀表板皮革起泡冒煙、紙張熱分解輕微碳化，產生黃褐色焦痕，顯示瓶裝水確實具有引發火災的可能，加上密閉車廂內完全沒風，熱量累積效果顯著，溫度明顯上升。 

彰化縣消防局指出，除透明瓶裝水外，玻璃瓶、放大鏡、化妝鏡、水晶飾品、玻璃球等具有聚光效果的物品，應一併避免放置於車內，此外，夏季密閉的車廂溫度可於短時間內快速升高，行動電話、行動電源、打火機、芳香劑等物品亦可能因高溫導致爆裂或起火，民眾停車時應一併檢查並妥善移除。 

▼今年7月6日11時實測車輛在太陽底下溫度，11時20分時，儀表板溫度可達攝氏88度。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼天氣炎熱，透明寶特瓶放車上釀災。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▼7月6日11時40分將裝有清水的透明瓶裝水置於陽光直射環境，證實在特定角度下，透明瓶裝水確實會像凸面鏡產生聚光作用。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼天氣炎熱，透明寶特瓶放車上竟釀火警。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

▼7月6日11時50分，儀表板飾板皮革起泡冒煙。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼天氣炎熱，透明寶特瓶放車上竟釀火警。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

▼7月6日12時，以紙張實測光聚熱效果，紙張熱分解輕微碳化，產生黃褐色焦痕。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼天氣炎熱，透明寶特瓶放車上竟釀火警。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

▲▼天氣炎熱，透明寶特瓶放車上釀災。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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