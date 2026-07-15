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沈伯洋將訪美8天！成立海外後援會　推動「無限城」城市外交

▲▼ 走向國際，團隊升級！沈伯洋訪美記者會。（圖／記者杜冠霖攝）

▲走向國際，團隊升級！沈伯洋訪美記者會。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨台北市長參選人沈伯洋今（15日）召開記者會宣布，下週將隨民進黨立院黨團展開8天的訪美行程，走訪洛杉磯、華府及紐約，成立海外後援會、推動城市外交、國會外交及政黨外交。沈伯洋表示，與美國城市的交流，借鏡熱島降溫、交通安全、環境衛生治理及產業發展等治理經驗，台北市的外交論壇多聚焦於與上海之間的「雙城論壇」，但「無限城」才是台北未來的真正方向。

競選總幹事吳思瑤說明，打造「無限城論壇」是沈伯洋參選的核心理念之一，此行著重於城市外交接軌國際、發表市政願景，讓台北代表台灣的民主、多元與自信走向國際。並且也將積極安排主要城市的拜會與交流，學習國際治理經驗。

另外，她表示為了提升政黨與國會外交深化，開創台美合作新契機，本團成員除了沈伯洋、吳思瑤、陳培瑜外，更邀民進黨立院黨團總召蔡其昌、台美議員聯誼會會長王定宇。盼透過與美方政要及智庫的實質互動，進一步深化台美雙方的合作與實質夥伴關係。包含美西十二個地區的後援會，及另外五個城市的美國海外後援會，為沈伯洋選戰注入關鍵的海外支持力量。

沈伯洋指出，將強力推動國會外交與城市外交的雙軌並進，台北作為台灣的首都，具備突破外交困境的關鍵優勢，不應只侷限於與單一城市的關係，而是要以「無限城」的全新理念走向世界，與全球民主同盟進行全方位、多主題的實質交流。

沈伯洋表示，近期立法院因總預算案及延會等因素，導致部分國會外交實質停擺，為了不讓台灣在國際發聲的機會中斷，因此在 8 月總預算送入國會前的空檔，積極安排此次赴美行程。

沈伯洋強調，台北必須建立起與世界各大城市民間團體、地方政府的多元連結，才能真正認清台北在國際地圖上的定位。此行將不再只是行禮如儀的拜會，而是帶著台北市民最關心的市政議題，包含極端氣候、交通安全、鼠患問題、防災韌性、國會與政黨外交等各項重點，前往美國進行深度交流。

沈伯洋指出，世界各地的後援會雨後春筍般成立，本次出訪美國除了向僑胞致謝，更收集各界意見。「我們希望帶著台北市民的期待，從台北出發，去跟世界各城市做各式各樣的主題交流」。唯有把國際的進步經驗與台北市民的聲音納入市政議題，才能為台北開拓出更具國際競爭力的未來，真正實現「走向國際，台北升級」的目標。

會後媒體聯訪，關心本次訪美會面的官員層級。對此，沈伯洋表示市政和聯邦層級的會面都預計會有，這部分尊重黨團總召的安排。
 

本文作者

杜冠霖

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