澎湖重啟小三通有譜？　國台辦：大陸民眾很願意去

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

國民黨主席鄭麗文近日拋出重啟澎湖小三通議題，大陸國台辦回應，大陸民眾很願意去包括澎湖在內的台灣各地旅行，呼籲民進黨當局盡早解除對大陸居民赴台旅遊的限制。國台辦另說，將持續推動兩岸旅遊合作，暢通兩岸雙向旅遊通道。

國民黨中常會上週（8日）移師澎湖縣舉行，鄭麗文致詞時強調，如果能重新啟動飛機與船運的「澎湖小三通」直航，將會帶動澎湖的觀光與產業，重新迎來市場加溫、起死回生。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（15）日於例行記者會上表示，「小三通」是連接兩岸民眾的民生通道、親情航線，截至2026年6月30日，「小三通」已安全運送旅客超過2700萬人次，僅今年上半年就運送旅客超過115萬人次，為台灣旅遊業發展注入強勁動力。

朱鳳蓮指出，「我們認真聽取台灣各界意見建議，積極推動恢復上海、福建居民赴金門、馬祖旅遊，受到台灣民眾的熱烈歡迎。截至目前，上海、福建居民赴金門、馬祖旅遊累計超過30萬人次。」

朱鳳蓮接著說，「提到澎湖，大家一定會想到《外婆的澎湖灣》、七美嶼的雙心石滬和澎湖天后宮，大陸民眾是很願意去包括澎湖在內的台灣各地旅行。」

朱鳳蓮批評，「現在主要的障礙在於民進黨當局以各種站不住腳的理由干擾阻撓大陸居民赴台旅遊，人為阻斷兩岸旅遊市場復甦通道。奉勸民進黨當局以兩岸民眾利益為重，盡早解除對大陸居民赴台旅遊的限制。」

另一方面，近日，大陸文旅部印發《旅遊強國建設「十五五」規劃》，表示要推進海峽兩岸旅遊交流合作，加強兩岸青少年交流。朱鳳蓮表示，這為深化兩岸文旅交流合作提供堅實依據。

朱鳳蓮還強調，大陸將持續推動兩岸旅遊合作，暢通兩岸雙向旅遊通道，以旅遊拉近同胞情感，厚植兩岸文化認同。