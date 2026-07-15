教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

▲新竹市東區三民路音樂教室命案，美籍林姓教授持刀與警對峙。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／新竹報導

新竹市三民路一間音樂教室昨(14日)下午發生一起兇殺案，在陽明交通大學擔任教授、美國籍的林姓男子(43歲)持刀朝48歲的妹夫紀男(2人為連襟關係)狂砍數十刀，導致紀男倒臥在血泊中慘死；事後警方趕抵現場，開槍擊中林嫌腿部，當場將他制伏。據了解，全案疑似與音樂教室經營權爭奪有關，死者紀男的太太表示，10多年前因分產吵架後，兩家人幾乎沒有聯絡了。目前詳細犯案動機，警方正進一步調查釐清中。

警方初步了解，凶嫌林男與死者紀男為連襟關係，2人的太太為親姊妹。14日下午3時許，林嫌持刀闖入音樂教室，不顧現場還有他人，突發狂朝紀男揮刀，狂砍2、30刀，直到紀男全身鮮血淋漓、倒臥在地一動不動才停手。警方獲報後立即趕抵現場進行圍捕，期間林嫌一度與警方展開對峙，後嘗試逃逸時，遭警方開槍擊中腿部，當場制伏。

據悉，該音樂教室已經經營到第三代，在當地頗負盛名，屬於王家姊妹娘家所有，當時林嫌迎娶王家大姊，而死者紀男則與王家次女結婚。紀男的妻子表示，10多年前分產時，音樂教室由她們(次女)一家接手經營，當時林嫌與妻子大感不滿，2家人為此大吵一架，此後再無來往，10年來幾乎沒有互動、聯絡。

昨案發後警方嘗試聯繫林嫌太太釐清案情，但電話無人接聽，遲遲無法找到人，原本一度以為林妻也遇害，直到後來才發現林妻一直在家中，最後還是家屬拿鑰匙開門才找到她。目前林嫌仍在醫院治療，沒有生命危險，詳細案情仍待警方進一步釐清。

▲國立陽明交大美籍林姓教授是高材生學霸，未料竟會持刀砍死妹夫。（圖／翻攝自網站）