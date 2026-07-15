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大漢橋深夜車禍！騎士高速撞飛牽車男　零件噴滿地2人重傷送醫

▲▼新北大漢橋發生機車追撞車禍，2人送醫 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北大漢橋發生機車追撞車禍，2人送醫 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區大漢橋昨（14）日深夜，27歲的張姓男子騎機車，從新莊下橋往板橋方向時，疑因深夜視線不佳、未注意車前狀況，當場高速撞上前方正徒步牽著電動輔助自行車的51歲林姓男子。由於撞擊力道極為猛烈，林男當場被撞飛、重摔在地，機車更是噴飛到汽車道上，柏油路上留下一大片怵目驚心的血跡，造成2人嚴重受傷。警消獲報趕抵，緊急將2人分別送醫搶救，詳細肇責待警方調查。

▲▼新北大漢橋發生機車追撞車禍，2人送醫 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨天深夜11時許，警方接獲民眾報案，指稱大漢橋新莊往板橋方向的下橋處發生車禍，現場零件碎裂一地、2名男子躺在地上動彈不得，現場滿是鮮血，轄區江翠派出所及交通分隊立即派警力趕赴現場。

據了解，張姓男子當時正騎機車，沿著大漢橋由新莊往板橋方向行駛，不料，張男疑因車速過快或未注意車前狀況，完全沒發現前方正有一名林姓男子，正牽著一部電動輔助自行車走在路上，高速將林男連人帶車撞飛。

猛烈撞擊讓張男機車一路滑行噴飛到旁邊的汽車道上。救護人員趕抵時，遭撞的林男與肇事的張男皆倒地。經檢視，２人全身上下有大面積的嚴重擦挫傷，但仍有意識，隨後將張男送往亞東醫院、林男則送往雙和醫院救治，目前2人仍留院治療觀察中。

轄區海山分局表示，由於2名當事人傷勢較重且尚在接受醫院治療，警方後續將依程序申請抽血檢驗，以釐清雙方是否涉及酒後駕車；同時也將持續調閱大漢橋周邊與路口的監視器影像，進一步釐清確切的肇事原因與責任歸屬。

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