審計部將做全國食安專案審計　賴惠員轟在野可惡：地方才是第一線

▲民進黨立委賴惠員15日在立法院財政委員會質詢監察院審計部長陳瑞敏。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨與民眾黨就「中聯油脂」致癌油案，要行政院長卓榮泰比照民進黨在2014年黑心油案的態度，下台負責。但民進黨立委賴惠員今（15日）表示，在野黨從中聯油脂案發後不斷攻擊中央，但依她來看，地方才是食安第一線處理機構，但在野黨把全責都往中央推，如果不是憲法沒有學好，「我認為這樣蓄意擾亂政府施政，不是笨就是可惡」。另外，監察院審計部長陳瑞敏答詢時，答應賴惠員將針對全國各縣市食品安全衛生做專案審計。

陳瑞敏、衛福部政務次長林靜儀今到立法院財政委員會進行「政府食品安全管理機制、食安五環與校園食安預算執行及審核結果」專題報告。審計部指出，衛福部推動食品三級品管機制，但部分業者未依法取得衛生管理系統第三方驗證，或於認證效期屆滿前申請展延，所以食藥署每季會將尚未取得驗證的業者清單，函請地方衛生局督促業者盡速辦理，並追蹤前一季地方衛生局處辦情形。

賴惠員表示，在野黨從中聯油脂案發後不斷攻擊中央，認為應負起食安問題全責，但中央、地方政府分權上，依她來看，地方才是食安第一線處理機構。在野黨忽視地方政府重要性，把全責都往中央推，如果在野黨不是憲法沒有學好，「我認為這樣蓄意擾亂政府施政，不是笨就是可惡」。

賴惠員說，根據《食安法》第2、5條明定中央主管機關是衛福部，地方主管機關則是地方政府，所以地方在食安問題裡有一定角色。林靜儀則指出，《食安法》第41條提到相關稽查是地方政府權責，111年至今年，中央都有專案補助地方政府去稽查，但不同地方政府頻次不同，有些會查比較多次。

針對審計部報告，賴惠員質疑，審計部僅指出部分食品業者沒落實主動通報食安事件，而食藥署僅回覆要加強宣導並且要督導地方衛生局，但除此之外別無他法？陳瑞敏回應，審計部提出問題後，就看食藥署或衛福部怎麼做，如果還是有影響，審計部將會公布執行不利的地方，且會強化地方或中央檢查部分。

賴惠員追問，食藥署在地方政府督導上出什麼問題？是業者未落實通報、品管驗證不足還是邊境查驗人力不足，以致讓地方政府對業者沒有通報是睜一隻眼閉一隻眼？陳瑞敏說，審計部看到問題後會提醒相關單位，如果中央與地方系統上有問題，審計部會全面性做聯合審計，希望幫衛福部跟食藥署找出問題。

賴惠員又問，是否針對全國各縣市食品安全衛生進行專案審計？陳瑞敏回應，「有，我們照委員意思來做」。