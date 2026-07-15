花蓮男騎銷牌車拒攔查！繞行5分鐘遭逮酒測超標　3違規慘了

▲陳姓男子騎機車被巡邏員警發現車牌已遭註銷。（圖／吉安警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮年約70歲的陳姓男子日前騎機車被巡邏員警發現為車牌已遭註銷，員警上前攔查，男子竟駕駛竟加速逃逸，員警見狀緊跟其後並持續以巡邏車擴音器喊話要求停車受檢，雙方在繞行約5分鐘後，陳男眼見無處可逃，才靠邊停車配合盤查。

▲▼男子拒絕攔查，騎機車繞行5分鐘後自知難逃接受盤查被測酒精值超標。

警方表示，當天於壽豐鄉溪口路與台九線路口停等紅燈時，「M-Police車牌辨識系統」赫然發現前方一輛普通重型機車車牌照已遭註銷。由於男子心虛拒絕攔查竟加速逃離，過程中追逐男子繞行約5分鐘，終於將男子攔下。

員警上前盤查時，聞到陳男身上散發出濃厚的酒味，經現場實施酒精濃度測試，其酒測值已超過法定標準，立刻將男子逮捕。

警方表示，偵訊後除依刑法「公共危險罪」移送花蓮地方檢察署偵辦外，針對其使用註銷牌照、不服稽查取締及酒後駕車等三項違規行為也當場依《道路交通管理處罰條例》予以舉發。

吉安分局呼籲，酒精作祟易使人反應遲鈍，酒後駕車更是無異於路上殺手，嚴重危害自身與他人的生命財產安全。警方針對酒後駕車、使用註銷牌照等重大違規，將持續採取「零容忍」的態度嚴厲執法。民眾切勿抱持僥倖心態，飲宴過後務必利用「代駕服務」、「搭乘計程車」或由親友接送；同時也提醒車主，若車輛牌照已遭註銷，應盡速至監理機關重新申辦登記，切勿貪圖一時方便而騎乘上路，共同維護安全、順暢的交通環境。

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