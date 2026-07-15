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當兵好酷？內政部招手歡迎佀廣洋　范雲：他也能告訴大家「沒意願」

▲▼民進黨立法院黨團召開輿情記者會，幹事長莊瑞雄、書記長范雲、立委陳培瑜出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨團書記長范雲。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋陷霸凌爭議，日前宣布放棄國民黨提名，但未說退出桃園市議員選舉，其兵役問題也備受矚目，萬美玲稱兒子因體位問題無法服兵役，但很羨慕哥哥「當兵好酷」。內政部次長馬士元則呼籲佀廣洋申請複檢並歡迎他加入國軍。對此，民進黨團書記長范雲今（15日）表示，如果佀廣洋明確表達很想當兵，就依規定辦理，不然也可以告訴大家，他對這個義務沒什麼意願，讓選民自己決定。

民進黨團書記長范雲今（15日）召開輿情回應記者會，范雲表示，佀廣洋已經是個成年人了，不只是中華民國的國民，還正在參選公職。

范雲指出，如果依照相關兵役規定，佀廣洋其實可以補當兵，如果他明確表達他很想去當兵，就依規定辦理，不然他也可以告訴大家，他對這個義務沒有什麼意願，那就讓選民自己決定。

媒體也詢問，萬美玲丈夫佀同似旗下的「海川建設」部分建地涉農建地變更，是否與萬美玲任職議員期間核發的公文有關？范雲表示，台灣是個有法律規定的國家，《公職人員利益衝突迴避法》第12條明確規定，公職人員不得就其職權使用，圖利自己或關係人。

范雲認為，既然國家有明確規範，做為政治人物，萬美玲應該要跟大家說明交代清楚，是不是有違反相關法律規範。

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