狗衝出家門追人　飼主涉「縱容動物嚇人」挨罰2千元

記者黃翊婷／綜合報導

一名飼主被指控今年4月間疏忽沒有以繩索或其他適當方式約束寵物犬，導致犬隻衝出大門追人，嚇到一名準備去上班的民眾。屏東地院屏東簡易庭法官認為，飼主有《社會秩序維護法》第70條第3款所稱之縱容動物嚇人的違序行為，於是判處罰鍰2000元。

▲飼主因犬隻衝出家門追人，而遭裁罰2000元。（示意圖／VCG，非本案中的犬隻。）

判決書中記載，該名飼主被指控在今年4月間沒有以繩索或其他適當方式約束犬隻，導致路過民眾受到驚嚇；飼主辯稱，平時都會把犬隻拴好，事發當時她和家人正在睡覺，大門也只有在出門時才會打開，平時都是關著的。

不過，警方認為，從行車記錄器畫面、照片等影像看來，當時犬隻沒有繫繩，加上飼主疏於注意大門是否有關好，才會導致一名準備去上班的民眾路過時，遭犬隻追逐，進而受到驚嚇。

社會秩序維護法第70條第3款明文規定，驅使或縱容動物嚇人者，得處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰。所謂的「縱容」是指飼主放縱或容許動物嚇人，放任不加約束就算符合，並非動物正在嚇人，飼主卻沒有阻止，才算縱容動物嚇人。

最終，屏東簡易庭法官認定，飼主的行為涉及社會秩序維護法第70條第3款所稱之縱容動物嚇人的違序行為，裁處罰鍰2000元。全案仍可抗告。