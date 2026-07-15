東京撿皮包不留名！台人幾天後「大阪月台迷路」被救　竟是失主阿伯

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣人在日本的善行，意外牽起不可思議的台日奇緣！資深媒體人狄志為今（15）日分享，友人日前在東京地鐵站撿到裝滿現金的皮包，於是好心送交站務人員，且未留姓名。幾天後，友人在大阪搭乘南海電車時，在月台迷路，一名日本老先生主動救援領路，巧的是對方正是幾天前在東京掉錢包的失主。

走錯月台意外重逢 東京失主「認出背包」大阪報恩

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「這也實在太不可思議了！」狄志為發文提到，友人在東京地鐵站的椅子底下，撿到一個皮包，裡面有不少現金、信用卡，還有一張老先生的證件，完全不會日文的他，透過翻譯軟體才順利交給站務人員，且並未留下姓名。

幾天後，友人到大阪搭乘往機場的南海電車時，因為搞錯月台急得不知所措；這時一名日本老先生主動上前搭救，一路陪伴他走到正確車廂。正當友人不斷道謝時，老先生突然盯著他的背包看，並詢問前幾天是否去過東京某車站，雙方一比對，才驚覺老先生就是皮包的主人。

老先生當時甚至拿出手機，展示車站模糊的監視器畫面，原本以為再也找不到恩人，沒想到老先生因為到大阪探望女兒，而友人則是臨時更改行程，讓相距好幾百公里不同城市的他們，因為一場「迷路」奇蹟重逢。

國旗包包成關鍵認證 狄志為感動：真的就是緣分

這場宛如電影劇本的巧妙緣分，隨後更迎來了最令人動容的轉折。狄志為補充道，朋友看到貼文後，特地傳來當天的合照，這才揭曉老先生之所以能精準認出恩人的關鍵，原來是朋友的背包上，掛著一面「中華民國國旗」，這個鮮明特徵，讓老先生在茫茫人海中一眼認出。

事後，友人也感嘆，如果那天沒有走錯月台，兩個人根本不會見面，想都沒想到自己把別人的皮包送回去，幾天後在自己最需要幫忙的時候，會被同一個人帶回正確的路。

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