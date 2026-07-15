　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

東京撿皮包不留名！台人幾天後「大阪月台迷路」被救　竟是失主阿伯

▲▼日本地鐵。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣人在日本的善行，意外牽起不可思議的台日奇緣！資深媒體人狄志為今（15）日分享，友人日前在東京地鐵站撿到裝滿現金的皮包，於是好心送交站務人員，且未留姓名。幾天後，友人在大阪搭乘南海電車時，在月台迷路，一名日本老先生主動救援領路，巧的是對方正是幾天前在東京掉錢包的失主。

走錯月台意外重逢　東京失主「認出背包」大阪報恩

[廣告]請繼續往下閱讀...

「這也實在太不可思議了！」狄志為發文提到，友人在東京地鐵站的椅子底下，撿到一個皮包，裡面有不少現金、信用卡，還有一張老先生的證件，完全不會日文的他，透過翻譯軟體才順利交給站務人員，且並未留下姓名。

幾天後，友人到大阪搭乘往機場的南海電車時，因為搞錯月台急得不知所措；這時一名日本老先生主動上前搭救，一路陪伴他走到正確車廂。正當友人不斷道謝時，老先生突然盯著他的背包看，並詢問前幾天是否去過東京某車站，雙方一比對，才驚覺老先生就是皮包的主人。

老先生當時甚至拿出手機，展示車站模糊的監視器畫面，原本以為再也找不到恩人，沒想到老先生因為到大阪探望女兒，而友人則是臨時更改行程，讓相距好幾百公里不同城市的他們，因為一場「迷路」奇蹟重逢。

國旗包包成關鍵認證　狄志為感動：真的就是緣分

這場宛如電影劇本的巧妙緣分，隨後更迎來了最令人動容的轉折。狄志為補充道，朋友看到貼文後，特地傳來當天的合照，這才揭曉老先生之所以能精準認出恩人的關鍵，原來是朋友的背包上，掛著一面「中華民國國旗」，這個鮮明特徵，讓老先生在茫茫人海中一眼認出。

事後，友人也感嘆，如果那天沒有走錯月台，兩個人根本不會見面，想都沒想到自己把別人的皮包送回去，幾天後在自己最需要幫忙的時候，會被同一個人帶回正確的路。

►Joeman地獄片「被這2位圈粉」　大票人喊+1：EQ高到嚇人
►挪威國家隊光榮返鄉！「這一幕」感動7.9萬人：得到世界的掌聲

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
教授砍死妹夫　鄰曝「音樂教室很有名」：車都停滿
好市多大媽「自組內褲ETF」　11萬人轟爆：超丟臉
快訊／基隆市政府、議員辦公室遭搜索！
台南三代名店公告無限期停業　突遭重大變故
徐若熙動刀　亞運中華隊啟動備案
快訊／權王、股王同發飆！　台股狂噴逾千點
10樓都聞到！「玉里橋頭臭豆腐」碧潭居民抓狂：自己像臭豆腐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

記得儲水！中壢區7/18停水6小時　6個里7300戶受影響

好市多大媽「自組內褲ETF」　過程全拍下！11萬人轟爆：超丟臉

Costco給超好？台灣員工自曝時薪漲幅　做7年「現在365元」

法國本屆首次落後「明顯慌了」！他嘆：穆巴佩就是過不了亞馬爾

鬍鬚張被點名用到致癌油　業者：第一時間封存並停止使用

最近莫名想哭、心好累？3星座水逆大卡關　快用一招自救

【廣編】復興實中雙團揚威澳洲國際音樂節　弦樂奪金、管樂摘銀

10樓都聞得到！「玉里橋頭臭豆腐」碧潭店居民抓狂：自己像臭豆腐

發現女生同事、朋友「不太愛便當」他不解！一票曝原因

《魔女宅急便》音樂劇台北場掀口碑熱潮！琪琪下一站前往「臺中國家歌劇院」 

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

狂轟伊朗5小時！美軍完成新一波打擊「爆炸瞬間曝」　5萬大軍備戰

為台南鬥嘴！謝龍介喊保證當選還嗆賭　王世堅：陳亭妃會贏要接受事實

哈蘭德為何抱酒醉浣熊回家？　球場魔人反差萌翻全球　迷因王買迷因來源曝光

恐怖對峙畫面曝！美籍男砍死音樂教室老闆　拒捕中2槍躺地哀號

5百萬人連署要梅西和阿根廷隊滾蛋　從「上帝之手」到貝克漢紅牌　英阿大戰恩怨40年

記得儲水！中壢區7/18停水6小時　6個里7300戶受影響

好市多大媽「自組內褲ETF」　過程全拍下！11萬人轟爆：超丟臉

Costco給超好？台灣員工自曝時薪漲幅　做7年「現在365元」

法國本屆首次落後「明顯慌了」！他嘆：穆巴佩就是過不了亞馬爾

鬍鬚張被點名用到致癌油　業者：第一時間封存並停止使用

最近莫名想哭、心好累？3星座水逆大卡關　快用一招自救

【廣編】復興實中雙團揚威澳洲國際音樂節　弦樂奪金、管樂摘銀

10樓都聞得到！「玉里橋頭臭豆腐」碧潭店居民抓狂：自己像臭豆腐

發現女生同事、朋友「不太愛便當」他不解！一票曝原因

《魔女宅急便》音樂劇台北場掀口碑熱潮！琪琪下一站前往「臺中國家歌劇院」 

北市私幼「拖行、逼狗爬」虐童　教育局：第一時間將行為人停職

清潔隊員開清潔公司！還開垃圾車運自家廢棄物　貪污罪起訴

茶韻新「焦糖香焙茶」溫潤登場　KIRIN生茶升級再抽文青單車

陸上半年經濟成績單出爐　GDP成長4.7％、房地產投資降近兩成

李英愛與大20歲老公合照太驚人！夫妻同步逆生長　網嚇瘋：他75歲

台南金湯橋驚傳女子溺水　警消下水救起命危送醫搶救

彰化小建商撐不住　7棟「別墅半成品」淪法拍

新竹教授砍死妹夫！　鄰曝「音樂教室很有名」：晚上車都停滿

亞運中華隊挑合庫、台電王牌有考量　8月赴日與社會人打8場

李燕消失八點檔4年回歸…首度升格當媽驚呆　被問「副業成績」笑了

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

生活熱門新聞

方駿批寵壞孫安佐　狄鶯3句話回應

郭台銘女球友「疑似AI照外流」！36E身材全露

人妻自曝交18任、嫁等6年備胎！遭炎上求饒

還好有查致癌油鮮食！她開APP「7-11可退356元」

全台西北雨！　午後「下最大」

「擠牙膏沾水、刷完狂漱口」牙醫搖頭　正確做法曝光

陽明交大教授「黑歷史」曝！學生：讀到碩二沒見過

即時通8年前下線　網憶：以前超愛用

今「雨最大」！　午後全台變天

Joeman地獄片「被這2位圈粉」　大票人喊+1：EQ高到嚇人

照顧腦傷孫女忘了停留期限！阿嬤哭求移民署

0050一度崩到102元！網吵翻：趕緊買進

郭台銘爆緋聞！曾馨瑩首發文　律師喊「重點在最後1句」

鼎泰豐冷筍一盤350元被酸　女客挺爆：吃過回不去

更多熱門

相關新聞

東京地鐵擬漲價！

東京地鐵擬漲價！

東京地鐵28日表示，目前正在研議2028年3月以後調漲票價。社長小坂彰洋表示，漲價目標是為了籌措設備投資的財源，應對不斷上漲的勞動力和材料成本，「打造中長期成長的基礎」。

東京地鐵沙林毒氣31週年　遺孀憤怒未平息

東京地鐵沙林毒氣31週年　遺孀憤怒未平息

日本地鐵行動電源爆炸！火焰竄到頭頂高

日本地鐵行動電源爆炸！火焰竄到頭頂高

即／東京地鐵爆「隨機砍人」現場多人受傷

即／東京地鐵爆「隨機砍人」現場多人受傷

北捷首虧損　多元轉型與廣告收入成解方

北捷首虧損　多元轉型與廣告收入成解方

關鍵字：

台日奇緣東京地鐵日本善行迷路重逢國旗背包

讀者迴響

熱門新聞

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起

方駿批寵壞孫安佐　狄鶯3句話回應

飛行員空中寫下「我好無聊」！飛行足跡被抓包

姆巴佩賽後認輸！嘆法國「配不上決賽」

大S生前手機藏遺囑！「財產分配只給4人」內容疑曝光

獨家／二伯品牌首回應抄襲爭議！總監親揭設計流程　強調「有一些誤解」

人妻熱蠟除毛遭性侵！夫破門驚見「床上交疊」暴打男客　法官駁回

潤泰全重訊宣布退出！大全聯中和店9月熄燈

牛市恐要變天！　外媒曝「5大警訊」一次上演

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍遭制伏

女喝醉遭3年好友「撿屍」　裝睡不敢出聲

陽明交大教授20刀殺妹夫！疑家族爭產爆衝突

即／川普不收荷莫茲20％了！宣布改用投資協議取代

Vicky黃大煒爆三人行！「她和長髮哥同住14年」

姆巴佩難掩落寞！法國28年紀錄被破

更多

最夯影音

更多
陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號
10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面