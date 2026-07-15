美2歲男童遭「4歲表哥」開槍射死！　媽手槍隨便塞車上

▲布雷登遭表哥開槍擊斃。（圖／GoFundMe）

記者王佩翊／編譯

美國佛羅里達州發生一起令人心碎的家庭悲劇，2歲男童布雷登（Brayden Tennyson）日前和家人一同從喬治亞州前往佛州度假，慶祝即將到來的3歲生日，怎知當大人們忙著辦理入住手續時，將他和4歲表哥單獨留在車內，而表哥意外翻出母親一把未上安全鎖、未裝槍套的手槍把玩，隨後不慎開槍將男童擊斃。

根據《紐約郵報》報導，警方13日表示，由於死亡男童即將於14日迎來3歲生日，為了提前慶生，全家人12日從喬治亞州開車前往佛州基西米（Kissimmee）度假。然而當天下午4時，一行人抵達住宿地點後，大人便將2歲男童與4歲表哥單獨留在車上，隨後下車辦理入住手續。

怎知4歲表哥在車內翻出一把真槍開始把玩，站在車外的大人們隨後便聽見車內傳來一聲巨大槍響，緊急查看後，驚覺2歲男童布雷登中彈，立刻將他送往奧蘭多的阿諾德帕爾默兒童醫院（Arnold Palmer Hospital for Children）搶救。

不幸的是，由於傷勢嚴重，經過搶救，布雷登最終仍被醫院宣告不治身亡。其中一名家屬也因巨大打擊引發劇烈胸痛，被緊急送醫治療。

警方調查指出，涉案的槍枝屬於布雷登的母親，當時就隨意放置在車內，且沒有上安全鎖，也沒有裝入槍套。

布雷登的家人心碎透露，他們原本是特地從喬治亞州的路易斯維爾（Louisville）開車前往奧蘭多度假，就是為了慶祝布雷登的3歲生日。

家屬在GoFundMe募款平台上寫道，「文字無法形容我們家族正在經歷的心碎。這場原本為了慶祝可愛布雷登3歲生日的快樂奧蘭多假期，竟然演變成了一場無法想像的悲劇。」目前家屬也正透過募款，希望能籌得將布雷登遺體運回家鄉喬治亞州的費用。

警方表示，目前全案仍在持續調查中，未來在經過州檢察官辦公室審查後，極有可能對疏忽的家屬提起相關刑事起訴。