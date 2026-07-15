巷仔NIAU運河船隊熱銷破200組　3款文創新品同步開賣

▲台南市文化局推出「巷仔NIAU運河船隊」，以戎克船、手撐船及漁船為設計靈感，銷售已突破200組。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

適逢台南運河通航百年，以及原台南運河海關公告為市定古蹟25周年，台南市文化局推出「巷仔NIAU運河船隊」，開放線上訂購後銷售反應熱烈，儘管期間受到颱風影響，仍已售出超過200組，首批商品自7月15日起陸續出貨。

文化局並同步推出「運河航線手帳」、「船票memo本」及「巷仔NIAU立體貼紙」等系列文創商品，從收藏、書寫到日常生活應用，讓民眾以不同方式認識台南運河的百年歷史。

文化局表示，「巷仔NIAU運河船隊」以百年來曾航行於台南運河的戎克船、手撐船及漁船為設計靈感，結合人氣文化IP「巷仔NIAU」，呈現不同時期的運河產業及生活記憶。

船隊底座也融入魚群、水母及豆腐鯊等生態元素，將船隻、運河及沿岸生態濃縮成具收藏性的立體作品，讓民眾在欣賞可愛造型之餘，也能進一步認識台南運河百年來的發展軌跡。

此次同步推出的「運河航線手帳」，將航程規劃及待辦事項融入內頁設計，讓使用者記錄一日行程，也留下屬於自己的生活航跡。

「船票memo本」則以昔日安平往返台南的航程為靈感，將運河記憶轉化為復古船票造型，可用來記錄行程、留言及生活片刻。



「巷仔NIAU立體貼紙」融入貓咪、船隻及運河等元素，可自由運用於保溫瓶、筆電及行李箱等生活用品，讓台南文化IP從展示櫃走入日常生活，隨時陪伴民眾出遊。

文化局長黃雅玲表示，如何讓歷史走出古蹟及博物館、進入當代生活，是文化推廣的重要課題。此次透過「產品策展」概念，從可收藏的運河船隊，到可書寫的手帳、memo本及自由運用的貼紙，讓不同商品共同訴說台南運河百年故事。

文化局指出，「巷仔NIAU運河船隊」開放訂購後，銷售已突破200組，系列商品除持續在線上販售外，即日起也可在台南歷史館及南瀛天文館實體販售據點購買，讓民眾把台南運河的百年故事及城市記憶帶回家。