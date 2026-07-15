午後雷雨襲全台　高溫衝36度

記者李姿慧／台北報導

未來一周台灣維持西南風環境，白天晴朗炎熱，午後各地有局部雷陣雨，且有較大雨勢，中南部位於西南風迎風面，斷斷續續出現陣雨或雷雨，周日至下周二轉為南南西風，中部地區降雨減少，午後雷陣雨範圍縮小。此外，未來一周高溫炎熱，局部地區可能出現36度以上高溫。

▲今起至周六午後各地有局部雷陣雨。（示意圖／記者劉耿豪攝）

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中央氣象署資深預報員朱美霖表示，昨天在西南風環境下，南部及恆春半島斷斷續續出現降雨，其他各地也有午後雷陣雨，山區及北部近山區出現顯著降雨，其中，新竹日累積雨量達到100毫米，伴隨短延時強降雨，新竹平地出現3小時累積雨量接近100毫米情況，最大小時雨量也達65毫米，屬於較極端的降雨情況。

今天台灣上空天氣晴朗，在西南風影響下，中南部偶有對流雲系移入，造成局部陣雨或雷雨，其他各地大致晴朗，降雨以午後雷陣雨為主，今天仍要留意高溫。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來降雨趨勢部分，朱美霖進一步說明，周三至周六南部斷斷續續有陣雨或雷雨，其他地區以午後雷陣雨為主，在西南風帶來水氣的影響下，中南部清晨也有零星降雨，西部山區及大台北地區午後降雨較為明顯，可能伴隨短延時強降雨、局部雷擊及強陣風。

朱美霖指出，周日至下周二隨著太平洋高壓西伸，風向轉為南南西風，南部仍偶有局部短暫陣雨，其他各地則以局部午後雷陣雨為主，山區要留意較大雨勢。

▲高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，朱美霖表示，氣象署今天已發布高溫資訊，今明兩天台東局部地區可能受焚風影響，其他地區高溫也有34至35度或以上，大台北盆地、中南部近山區局部溫度偏高，花東縱谷也要留意35至36度高溫。整體來說，西部天氣偏暖、偏熱，東部大部分地區高溫約32至34度，花東縱谷則因沉降作用影響，高溫會更加明顯。