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女住戶開窗嚇到高空作業工人　鄰居議論「很可怕、沒化妝」挨告

▲▼女住戶開窗嚇到高空作業工人　鄰居議論「很可怕沒化妝」可受公評免賠。（AI協作圖／記者許權毅製作，經編輯審核）

▲台中一名徐女在高空工人作業時開窗，此事被鄰居議論，徐女不滿提出告訴。（AI協作圖／記者許權毅製作，經編輯審核）

記者許權毅／台中報導

台中市一處社區大樓請廠商施作大樓外牆工程，結果一名徐姓住戶擅自開啟窗戶，導致工人被干擾受驚，工人將事發過程錄影傳給管委會，結果社區會議上，10名住戶議論徐女「她的臉、沒化妝、師傅嚇到三天不敢來了」，徐女提告求償10萬，但法院認為是針對驚嚇工人做討論，非議論相貌，因此駁回告訴。

徐女提告主張，社區會議上被告等10名住戶公開談論該段影像，公然以「她的人很可怕」、「她的臉更…」、「沒化妝」、「那個師傅當場一嚇到，那一驚，連三天不敢來了」等語侮辱相貌，導致名譽嚴重受損，請求給付賠償10萬元。

10名被告抗辯指出，會議中是其中一名住戶提及此事，說明當下工人因為受驚，自然反應以手機錄影回報管委會，強調該段影像不得外傳以免個資外洩或侵害肖像權，並未撥放影片批評徐女，提及「可怕」是認為徐女態度兇，並非說相貌。

中院考量，徐女雖提出會議紀錄音檔為證，但是住戶間言論並未提及徐女相貌，其意是表達徐女驚嚇施工人員行為與態度的不滿，應屬於對於影像調侃之語。

法院說，縱使認定住戶言論侵害名譽，但眾人是在討論徐女開窗驚嚇施工人員之事實，屬於可受公評之事，因此徐女主張無理由，駁回其訴。

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