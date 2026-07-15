看五月天演唱會惹怒台派　學者致歉：對不起堅持台派精神的樂團

▲五月天台北大巨蛋演唱會最終場。（圖／相信音樂提供）

記者郭運興／台北報導

台灣天團五月天近日回到台北大巨蛋舉辦5525+2「回到那一天」25週年巡迴演唱會，學者李忠憲在13日前往觀看也分享心聲，看待文化，也許不是把一位歌手、一個樂團簡化成英雄或罪人，而是可以有值得批評的地方，也能留下值得珍惜的價值，但遭到大批台派網友不滿炎上。對此，李忠憲今（15日）表示，「想了一整晚，我並不後悔發那篇文，謝謝大家的指教，去看五月天，覺得對不起那些一路堅持台派精神的搖滾樂團。的確不好！深感抱歉！」

五月天近日在台北大巨蛋舉辦25週年巡迴演唱會，這也是他們的「暫別演唱會」。學者李忠憲13日前往觀看，演唱會結束後他則發出長文分享心聲，一家四口去看了五月天演唱會，貼文發出後，有不少朋友私訊「五月天早就變成五毛天了，為了中國市場，香港、台灣受到中國打壓時從來不敢發聲，哪有什麼搖滾精神？阿信唱歌動作很刻意，歌也沒有很好聽」。

李忠憲表示，這些批評，其實自己很早以前就知道，也不是第一次聽到。但另一方面，自己也必須承認，那場演唱會的舞台燈光與視覺效果確實非常出色，幾萬人在同一個空間裡一起唱、一起揮舞螢光棒，那種集體情緒的感染力，不是手機螢幕可以傳達的。

李忠憲強調，無論喜歡或不喜歡，流行文化本來就是一塊土地共同的文化語言。尤其流行樂團，它們所創造的，不只是歌曲，更是一種共同記憶、一種情感連結，而這種力量往往遠比大家想像得更巨大。

李忠憲提到，自己想到好朋友、國家太空中心主任吳宗信。五月天《頑固》MV的故事原型就是好朋友吳宗信。他曾告訴自己，在《頑固》推出以前，很少有人願意理解他的火箭夢，更不用說願意出錢、出力支持。MV播出之後，許多人第一次知道，原來台灣真的有人在做火箭，也開始願意投入這個夢想。

「《頑固》沒有創造吳宗信，但它讓更多人看見了吳宗信」。李忠憲強調，自己真正想談的，其實不是五月天值不值得喜歡，而是流行文化本來就充滿矛盾。大家可以批評他們在政治議題上的沉默，可以不喜歡他們的歌聲、舞台風格，甚至認為他們早已失去搖滾精神；但同時，也不能否認，他們的作品曾經真實地改變過一些人的人生。

李忠憲直言，看待文化，也許不是把一位歌手、一個樂團簡化成英雄或罪人，而是接受它可以同時令人失望，也令人感動；可以有值得批評的地方，也能留下值得珍惜的價值。

李忠憲說，自己看到的是一場幾萬人的大型派對、一流的舞台設計，也看到流行文化如何把陌生人暫時連結成一個共同體。至於五月天，自己依然保留原本就有的質疑與保留；但也願意承認，一首歌、一場演唱會，甚至一個流行樂團，有時真的可以讓一個人、一項計畫，甚至一個世代，多得到一點繼續向前的勇氣。這或許就是流行文化真正的力量。

李忠憲強調，它未必完美，卻足以影響現實；未必高尚，卻可能改變人生。不只是五月天，而是這塊土地，還能不能繼續創造那些足以鼓舞人、凝聚人、推動人向前的文化力量。

但此貼文仍遭到大批不滿的台派網友留言批評，「台派對五月天的反感不單是因為他們沉默，最大的轉折點是他們2024去北京開演唱會的時候，講出“我們中國人”那句話才徹底黑掉」、「每次的消費都是一種選擇，選擇這個世界要變什麼樣子」、「五月天加上大巨蛋，構成了完全拒絕的要素」、「還是要將國家安全的敵我意識放在個人喜好之上才好」、「還有萬人看五月天就是台灣的悲哀」、「我覺得要有榜樣，違反核心價值觀的，不應該去看」、「看不懂教授想要表達或傳達什麼」。

對此，李忠憲今日再度發文表示，「想了一整晚，我並不後悔發那篇文，也不打算隱藏自己日常真實的快樂，謝謝大家的指教」。

李忠憲強調，去看五月天，覺得對不起那些一路堅持台派精神的搖滾樂團。的確不好！深感抱歉！