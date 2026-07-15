法國男吞101顆海洛因球闖關！X光驚見滿肚毒丸　醫院狂拉1.4公斤

▲法籍男子利用人體運毒，吞下110顆海洛因毒丸，總重高達1.4公斤 。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名50歲的法國籍男子變身「移動運毒車」，把高達1.4公斤的第一級毒品海洛因，分裝成101顆「毒丸」吞入腹中企圖闖關，不料檢警早已掌握線報，趁他月初飛抵桃園機場時當場截擊，送醫照X光一看，赫然發現其腸胃道塞滿密密麻麻的橢圓形異物，宛如體內藏了無數「未爆彈」，經過警民在醫院數日的「嚴密監控」，這名法男才陸續把這101顆毒丸全數「拉出」，全案訊後依毒品罪嫌移送法辦。

這起驚險的人肉運毒案源於橋頭地檢署日前接獲情資，指出有外籍人士企圖利用「體內藏毒」方式走私毒品入境。檢方隨即指揮高雄市刑大偵一隊、左營分局新莊派出所，並聯合新北市刑大科技犯罪偵查隊等單位組成專案小組展開海陸空大包抄。

本月初，這名50歲的法籍男子搭機抵達桃園國際機場，正準備神不知鬼不覺地入境時，早已埋伏在旁的專案小組與移民署人員隨即上前攔查，讓他當場傻眼。

嫌犯被攔下後神色慌張、答非所問，警方當場將他帶往進行X光儀器檢查，結果照片一出來，現場警員都倒吸一口涼氣，只見螢幕上，嫌犯的胃部與整條腸道內，塞滿了整整齊齊、呈現橢圓形的陰影，證實他就是拿命開玩笑的「人體運毒車」，據了解，法籍男的酬勞大約美金3千元（約台幣9萬元）。

由於體內藏毒極具生命危險，稍有不慎毒包破裂就會當場暴斃，專案小組不敢大意，立即將法籍嫌犯送往醫院，由大批警力進行24小時嚴密戒護，在醫院監護期間，法籍男陸續在馬桶裡排出一顆顆用塑膠袋、熱縮膜層層緊密包裹的硬質丸狀物。

警員忍著惡臭，將這些「毒便便」一一清洗、清點，驚見毒丸數量竟高達 101顆！經檢驗確認，裡面全是一級毒品海洛因，毛重高達 1.4公斤，全案偵訊訊後依毒品罪嫌移送地檢署偵辦。