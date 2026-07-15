疫情重返「連5週上升」！醫整理3重點籲：高風險對象接種疫苗

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

疾病管制署昨（14）日公布，上周新冠門急診就診2,811人次，比前一周相比激增34.4%，也是連續5周上升。Icu醫生陳志金整理3重點，提醒「疫情重返」，大家要勤洗手、戴口罩、高風險對象要接種疫苗。

陳志金在粉專發文，「疫情重返，疾管署7/14公佈：1.鄰近中國、日本等國，疫情升溫。2.台灣COVID-19疫情連5週上升，上週門急診就診2,811人次，較前一週上升34.4%。3.預估最快本週進入流行期，8月中下旬達到高峰」，他提醒「大家要勤洗手、戴口罩、高風險對象接種疫苗」。

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目前流行變異株「NB.1.8.1」為主

針對疫情，疾管署副署長曾淑慧分析，最快本周就會超過流行閾值進入流行期，8月中下旬達到高峰，屆時單周就診上看5萬人次，提醒民眾做好自主防疫措施，接種本季新冠疫苗。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，國內新冠疫情持續上升，第27周（7/5-7/11）新冠門急診就診計2,811人次，較前一周上升34.4%；上周 （7/7-7/13）新增17例新冠併發重症本土病例，無新增本土死亡病例。分析全球近期新冠病毒陽性率上升，除東地中海區署呈下降趨勢外，各區署皆呈上升趨勢；鄰近國家/地區中國、香港、日本、韓國及新加坡疫情上升。目前全球流行變異株以NB.1.8.1為主，其次為JN.1及XFG。